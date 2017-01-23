

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, Bakanlar Kurulu toplantısının gündemine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. TBMM'de sona eren anayasa görüşmelerine ilişkin yaptığı açıklamada, "CHP'nin artık mazeret üretmesine gerek yok. Meclis kararını verdi. CHP'li arkadaşlar boşuna heveslenmesin. Bundan sonra millet oy verecek. Hepimiz meydanlarda olacağız. Millet evet de hayır da dese başımız gözümüz üzerine" dedi.







Bakanlar Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Numan Kurtulmuş, yeni anayasa değişikliği teklifinin bir rejim değişikliği olmadığını söyledi. Kurtulmuş bu konunun bir kez daha altının çizilmesinin doğru olduğunu tekrarladı. Kurtulmuş yaklaşan referandum sürecine ilişkin "CHP'nin artık mazeret üretmesine gerek yok. Meclis kararını verdi. CHP'li arkadaşlar boşuna heveslenmesin. Bundan sonra millet oy verecek. Hepimiz meydanlarda olacağız. Millet evet de hayır da dese başımız gözümüz üzerine" şeklinde konuştu.







Numan Kurtulmuş'un açıklamaları başlıklar halinde şöyle:







OHAL İNCELEME KOMİSYONU







OHAL çerçevesinde yürürlüğe giren KHK'larda işten çıkarılanlar, kapatılan iş yerleri ile ilgili bir komisyon kuruldu. 2 yıl süreyle bu konu üzerinde çalışacaklar. Eğer bir eksiklik varsa giderilmesine imkan tanıyan bir iç hukuk sürecidir. Bu KHK'lar kapsamında gözaltı süresi 30 günden 7 güne indi. Gözaltı süresince avukatları ile görüşmeleri de mümkün olacaktır. Yine bu KHK'lar kapsamında 124 kişi görevine iade edilmiştir. Bu KHK'lar getirdiğimiz önemli hususlardan biri de gazilerimiz arasındaki farklar kaldırılacak. Yaklaşık 19 bin kişi (gazi) 1404 ile 2150 lira arasında gazilik maaşı alacaktır. bu kapsamda 4 KHK'da çok önemli kararlar alındı. Bir takım idari kararların alınması bakımından bu KHK'lar önemlidir.







ASTANA ZİRVESİ







6 yıl sonra ilk defa taraflar bir masada toplanıyor. Suriye halkının isteyeceği adil bir barış sağlamak uluslararası camianın borcudur.







ABD'DE YÖNETİM DEĞİŞİKLİĞİ







20 Ocak'ta sayın Trump ABD'nin yeni başkanı olarak göreve başladı. Ümid ederiz ki yeni yönetim hem Ortadoğu'da hem dünyada barışı sağlayacak adımlar atsın. ABD-Türkiye ilişkileri bakımından eski hataların tekrarlanmayacağı kanaatindeyiz. Müttefikliğin gerektirdiği bir ilişki seviyesi bizim için önemlidir. İki konuda kararlarını gözden geçirilmelidir. Bir eşkıya çetesinin başı olan Gülen'in iadesi. Bütün Networkunu harekete geçirecek şekilde orada yaşıyor. Hem iade sürecinin başlatılması hem de örgütü ile ilişkisinin kesilmesi ABD'den öncelikli isteklerimizdir. Bir diğer mesele ise PYD'ye verilen desteklerin sona ermesidir. Bu konuda da sonuç alacağımızı umud ediyoruz. Bu iki husus ilişkilerimizin tekrar eski düzeyine gelmesi için önemlidir.







SORU-CEVAP







MERKEZ BANKASI PARA POLİTİKALARI-FAİZ ARTIRIMI







Merkez Bankası Para Politikaları Kurulu düzenli olarak toplanıyor. Hükümetin genel politikaları çerçevesinde yol alıyor. Merkez Bankası bağımsız bir kurum. Bizim hükümet olarak ana politikamız çerçevesinde görüşlerimizi söyleriz. Merkez Bankasının alacağı kararları da sizler gibi bekleriz.







REFERANDUM ÖNCESİ OHAL KALKACAK MI? ANAYASA GÖRÜŞMELERİ







Referanduma nasl gidileceği yasal bir prosedür. Resmi Gazete'de yayınlandığı tarihten itibaren 60 günde referanduma gidilecek. OHAL aşka bir mesele iç içe bir mesele değildir.







9 Ocak'tan itibaren başlayan süreçte mecliste çok yoğun bir mesai harcandı. CHP'nin artık mazeret üretmesine gerek yok. Meclis kararını verdi. CHP'li arkadaşlar boşuna heveslenmesin. Bundan sonra millet oy verecek. Hepimiz meydanlarda olacağız. Millet evet de hayır da dese başımız gözümüz üzerine.







ASTANA'DA ÇÖZÜM ÖNERİLERİ







Masada 6 yıldır birbiri ile savaşan taraflar var. 1-2 günde bir sonuç çıkmasını beklememek lazım. Astana önemli bir zirve ve uluslararası camianın buna katkı sağlaması önemliydi. Kimse Suriye halkına bu kadar acı çektirmiş bir kişi ile barışı dayatamaz. Halkın da kabul ettiği bir süreç olmalı. Müzakereler sonrasında nasıl bir sonuç çıkacağını göreceğiz.







FETO'NUN İADESİ







Adalet Bakanlığımız bu süreci başlattı. Burada aslolan hukuki bir sürece müdahale etmekten daha çok ABD yönetiminin niyetini ortaya koymasıdır. ABD yönetimi bir eşkıya başını mı Türk halkını mı tercih edecek. Sonuç alacağımız ümidindeyiz.







İSRAİL'İN DOĞU KUDÜS'TEKİ YERLEŞİMİ







İsrail'in Doğu Kudüs'teki yerleşimiyle ilgili görüşümüz çok nettir. Doğu Kudüs'teki bazı yerler işgal edilmiş yerlerdir. İsrail'in bir an önce bu işgal ettiği topraklardan çekilmesi gerektiği kanaatindeyiz. Uluslararası hukuka aykırı bir durum bu. Yeni yerleşim yerleri açılmaması aslolandır. Bu kabul edilemez bir işgaldir. Görüşlerimiz budur.







OHAL İŞLEMLERİ İNCELEME KOMİSYONU







4 kişi Başbakanlık tarafından atanacak. Adalet ve İçişleri Bakanlığı ve HSYK tarafından seçilen kişiler bu komisyonda yer alacak.







kaynak:sabah