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Nuri Alço benzetmesi başını yaktı, Altaylı kulüpten atılıyor

NURİ ALÇO BENZETMESİ BAŞINI YAKTI, ALTAYLI KULÜPTEN ATILIYOR

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'e "Genel kurula Nuri Alço gibi gazoz içiriyor." diyen Fatih Altaylı, ihraç talebiyle Disiplin Kuruluna sevk edildi.

Tarih : 08 Aralık 2017, 11:10
Puan Ver : Nuri Alço Benzetmesi Başını Yaktı, Altaylı Kulüpten Atılıyor(10/10)6

Fatih Altaylı, bir televizyon kanalında Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek ile genel kurul üyelerine yönelik sözleri nedeniyle Disiplin Kurulu'na sevk edildi.

Sarı kırmızılı kulübün Divan Kurulu üyesi olan Fatih Altaylı, yönetim kurulu ve çok sayıda genel kurul üyesinin talebi üzerine Disiplin Kuruluna sevk edildi.

BİRÇOK ÜYE İHRACINI İSTİYOR

Gazeteci Fatih Altaylı, bir televizyon kanalındaki 'Spor Saati' programında Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek ile genel kurul üyelerine yönelik sözlerinin ağır derecede hakaret söylemi içermesi gerekçesi ile Disiplin Kuruluna verildi. Altaylı'nın başkan Dursun Özbek'e 'dolandırıcı', genel kurul üyelerine ise ' Nuri Alço tarafından ilaçlı gazoz içirilmiş bir genel kurula sahip Galatasaray' sözü nedeniyle sarı kırmızılılarda birçok üye, Altaylı'nın başkan ile birlikte genel kurula hakaret içerdiğini belirtip kulüpten ihracını istedi.

Galatasaray yönetim kurulu da, bu şikayeti dikkate alıp destek vererek Disiplin Kuruluna sevkini onayladı.

İşte Fatih Altaylı'nın Disiplin Kurulu'na sevk edilmesine neden olan açıklamaları…

"DURSUN ÖZBEK, GALATASARAY'I DOLANDIRIYOR"

"Bir dahaki genel kurulda veya divan kurulunda çıkıp nihai bir konuşma yapacağım. 'Siz bunu mu alkışlıyorsunuz?' diyeceğim. Benim Galatasaraylı olmama sebep olan duruş artık kalmadı. Hala takım sahaya çıktığında heyecanlanıyorum ve kazansın istiyorum ama Galatasaray'dan çok fazla uzaklaşmaya başladığımı hissediyorum. Birçok yakınımda olan Galatasaraylı da aynı düşüncede. Bunun tek sebebi Dursun Özbek ve ona yüz veren kişiler. Genel kurulda benim gibi düşünen çok kişi var. Benim gibi düşünenler %49 diğerleri %51… Başkan sürekli genel kurulu kandırıyor. Nuri Alço tarafından ilaçlı gazoz içirilmiş bir genel kurula sahip Galatasaray… Hamaset dolu laflarla Dursun Özbek, genel kurula gazozu içiriyor. Başkan birçok yanlışlar yaptı. Bundan ötürü Mart ayında ibra olmama tehlikesiyle karşı karşıya kalacağını biliyordu. Bu konuşulan şey taktik kongre… Mart ayında hakiki genel kurul geldiğinde kendini aklanmış göstermek için bunu yaptı. Galatasaray'ı resmen dolandırıyor. Burnuna ip takmış Galatasaray'ı dolandırıyor. Galatasaray'ı ikinci kümeye düşürünceye kadar hiçbir sıkıntı yaşamaz. Veya Galatasaray borçtan dolayı birinin eline geçinceye kadar hiçbir sıkıntı yaşamaz."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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