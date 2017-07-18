Taraftar Üzgün! Yeni Stat Yeni Sezona Yetişmiyor
Yaşadığımız Sel Felaketinin Daha Büyüğü 8 Yıl Önce Olmuştu
Meteoroloji Saat Verdi! İstanbullular Rahat Bir Nefes Alacak
Ertuğrul Sağlam, Galatasaray'ın Da İstediği Barazite'yi Transfer Etti
Galatasaray, 2. Lig'de Oynayan Olivera İle Anlaştı
Otobanda Ortalama Hız Radarına Yakalanan Uyanık Sürücüler, Çareyi Beklemekte Buldu
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Affetti, Hapisten Kurtuldu
Meteoroloji Uzmanı Uyardı: Boyu 1.60'tan Kısa Olanlar Dışarı Çıkmasın
Başbakan'dan Kılıçdaroğlu'na Sert Uyarı: Kontrollü Ruhlara Karşı Dikkatli Ol
Metrodan Yükselen Kıvılcım Ve Dumanlar, Vatandaşlara Korku Dolu Anlar Yaşattı
Nuri Şahin, Basın Toplantısında Kadın Muhabirin Sorusuna Dondu Kaldı
Ukrayna'da Yeni Devlet İlan Edildi: 'küçük Rusya'
İncirlik Hava Üssü'ne 'tank Katili' Takviyesi
Mayosundan Fazlalığı Çıkan Ezgi Mola Kendini Ti'ye Alarak Herkesi Güldürdü
İspanya Futbol Federasyonu Başkanı, Yolsuzluk Suçlamasıyla Tutuklandı
G.Saray'ın Rakibi Östersunds, Sakatlık Nedeniyle İstanbul'a Tek Kaleciyle Gelecek
Bitlis'te Yeşil Listedeki Terörist Öldürüldü
Çorumlu Balıkçı, Sazan Beklerken Dev Yayın Balığı Yakaladı
İş Adamlarını Çıplak Fotoğraflarla Tehdit Eden Çete Üyelerinden Biri Güzellik Kraliçesi Çıktı
İstanbul'da Korkutan Manzaralar! Aksaray'da Bir Çocuk Sel Sularına Kapıldı

Nuri Şahin, Basın Toplantısında Kadın Muhabirin Sorusuna Dondu Kaldı

NURİ ŞAHİN, BASIN TOPLANTISINDA KADIN MUHABİRİN SORUSUNA DONDU KALDI

Borussia Dortmund'da forma giyen Nuri Şahin, kadın muhabirin "Savunmada zaafınız var. Yeni teknik direktör buna çare bulabilecek mi?" sorusuna dondu kaldı.

Tarih : 18 Temmuz 2017, 13:10
Puan Ver : Nuri Şahin, Basın Toplantısında Kadın Muhabirin Sorusuna Dondu Kaldı(8/10)4

Almanya Ligi (Bundesliga) takımlarından Borussia Dortmund'un orta saha oyuncularından Nuri Şahin'e basın toplantısında sorulan bir soru gündem oldu.

Yeni sezon öncesi hazırlıklarına Asya'da devam eden sarı-siyahlı ekibin yeni teknik direktörü Peter Bosz ile milli futbolcu Nuri Şahin, basın toplantısında soruları yanıtladı.

"YENİ HOCA ÇARE OLABİLECEK Mİ?"

Bir kadın muhabir, "Benim sorum Borussia Dortmund'un savunma yönüyle alakalı olacak. Borussia Dortmund'un defansif anlamdaki zaafına yeni teknik direktör çare bulabilecek mi?" sorusunu yöneltti.

Bu sorunun ardından Nuri Şahin, kadın muhabirin sorusuna şaşırdı ve tebessüm etti. Bilindiği gibi Dortmund, Almanya'da en iyi savunma yapan takımlardan biri olarak dikkat çekiyor.

HOCASI CEVAP VERDİ: SİZE KATILMIYORUM

Öte yandan Dortmund'un teknik direktörü Peter Bosz ise "Bizim o yönümüz yeterince güçlü. Size katılmıyorum" şeklinde yanıt verdi.

Kaynak: Ajansspor

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Nuri  Şahin  Basın  Toplantısında  Kadın  Muhabirin  Sorusuna  Dondu  Kaldı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER