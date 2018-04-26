NURİ ŞAHİN, HARVARD ÜNİVERSİTESİNE TRANSFER OLUYOR
Bundesliga ekibi Borussia Dortmund'da forma giyen Nuri Şahin, Harvard Üniversitesi İşletme Bölümüne kabul edildi.
Borussia Dortmund forması giyen Milli futbolcu Nuri Şahin, bir yandan da eğitim hayatını sürdürüyor.
"ÇOK HEYECANLIYIM"
Instagram sayfasından Harvard'a gideceğini duyuran Nuri Şahin, şu sözleri kullandı;
"Öğrenmenin ve kendini geliştirmenin yaşı, yeri, zamanı yok. Başvuru kabul mektubum geldi, yazın Harvard'ta alacağım eğitim için çok heyecanlıyım, efsane profesör Anita Elberse ile tanışacağım için de."
Kaynak: haberinburada
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