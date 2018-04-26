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Nuri Şahin, Harvard Üniversitesine Transfer Oluyor
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Nuri Şahin, Harvard Üniversitesine transfer oluyor

NURİ ŞAHİN, HARVARD ÜNİVERSİTESİNE TRANSFER OLUYOR

Bundesliga ekibi Borussia Dortmund'da forma giyen Nuri Şahin, Harvard Üniversitesi İşletme Bölümüne kabul edildi.

Tarih : 26 Nisan 2018, 22:40
Puan Ver : Nuri Şahin, Harvard Üniversitesine Transfer Oluyor(7/10)3

Borussia Dortmund forması giyen Milli futbolcu Nuri Şahin, bir yandan da eğitim hayatını sürdürüyor.

"ÇOK HEYECANLIYIM"

Instagram sayfasından Harvard'a gideceğini duyuran Nuri Şahin, şu sözleri kullandı;

"Öğrenmenin ve kendini geliştirmenin yaşı, yeri, zamanı yok. Başvuru kabul mektubum geldi, yazın Harvard'ta alacağım eğitim için çok heyecanlıyım, efsane profesör Anita Elberse ile tanışacağım için de."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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