NURİYE GÜLMEN'İN TAHLİYE TALEBİ REDDEDİLDİ
Açlık grevindeki Nuriye Gülmen ve Semih Özakça davasında, savcının tahliyesini istediği Nuriye Gülmen'in tutukluluğuna devam kararı verildi.
Nuriye Gülmen ve Semih Özakça'nın yargılandığı davada savcı, Nuriye Gülmen hakkında adli kontrolle tahliye edilmesi talebinde bulundu. Mahkeme Başkanı, Gülmen'in duruşma salonunda hazır edilmesi için yazılan yazıya Numune Hastanesi'nden cevap geldiğini belirterek, hastanenin Gülmen'in sağlık durumu nedeniyle duruşmada hazır edilemeyeceği cevabını verdiğini söyledi.
SAVCI, GÜLMEN'İN TAHLİYESİNİ TALEP ETTİ
Başkan, iddia makamının geçen celse esas hakkındaki mütalaasını bildirdiğini ve sanık ve müdafilerine esas hakkındaki savunmaları için süre verildiğini anımsattı. Söz hakkı verilen duruşmanın savcısı, geçen celse vermiş oldukları mütalaayı esas itibariyle tekrar ettiğini ifade ederek, dosyada toplanmamış delilin kalmamış olması ve sanıkların delilleri karartma ve kaçma şüphesi olmaması unsurlarını göz önünde bulundurarak, tutuklu sanık Gülmen'in adli kontrol şartı ile tahliyesine karar verilmesini talep etti.
TAHLİYE TALEBİ REDDEDİLDİ
Gülmen hakkında istenen tahliye talebi, "kuvvetli suç şüphesi" ve "atılı suçun mahiyeti" gerekçesiyle reddedilerek tutukluluğun devamına karar verildi. Duruşma 1 Aralık'a ertelendi.
GÜLMEN: TAHLİYE TALEBİMİ TEKRAR EDİYORUM
Duruşmanın öğleden önceki bölümünde söz hakkı verilen Gülmen, "Tahliye talebimi tekrar ediyorum. Geçen duruşmada bu talebimi zaten dile getirmiştim ve bunun gerekçelerini uzun uzun anlatmıştım. Bu yüzden tekrar aynı gerekçeleri dile getirmeyeceğim. İki celsedir tutukluluğumun sağlığım açısından ne kadar olumsuz etki yaptığını anlatmıştım" demişti.
Semih Özakça 20 Ekim'deki duruşmada elektronik kelepçe şartıyla tahliye edilmişti. Aynı duruşmada, Nuriye Gülmen hakkında ise tutukluluğa devam kararı çıkmıştı.
Kaynak: haberinburada
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