NUSAYBİN'DE PATLAMA: 2 ÇOCUK AĞIR YARALANDI
MARDİN'in Nusaybin İlçesi'nde yerde buldukları cismi kurcalayan 5 yaşındaki Fatih Güneş ve kardeşi 3 şaşındaki Havin Güneş, bu sırada meydana gelen patlamada ağır yaralandı.
MARDİN'in Nusaybin İlçesi'nde yerde buldukları cismi kurcalayan 5 yaşındaki Fatih Güneş ve kardeşi 3 şaşındaki Havin Güneş, bu sırada meydana gelen patlamada ağır yaralandı.
Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 2 kardeş, yapılan ilk müdahalenin ardından Mardin Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
kaynak:haberleri
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