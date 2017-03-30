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nusaybin'de patlama: 2 çocuk ağır yaralandı

NUSAYBİN'DE PATLAMA: 2 ÇOCUK AĞIR YARALANDI

MARDİN'in Nusaybin İlçesi'nde yerde buldukları cismi kurcalayan 5 yaşındaki Fatih Güneş ve kardeşi 3 şaşındaki Havin Güneş, bu sırada meydana gelen patlamada ağır yaralandı.

Tarih : 30 Mart 2017, 16:00
Puan Ver : Nusaybin'de Patlama: 2 Çocuk Ağır Yaralandı(8/10)10


MARDİN'in Nusaybin İlçesi'nde yerde buldukları cismi kurcalayan 5 yaşındaki Fatih Güneş ve kardeşi 3 şaşındaki Havin Güneş, bu sırada meydana gelen patlamada ağır yaralandı.



Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 2 kardeş, yapılan ilk müdahalenin ardından Mardin Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.



 



 



 



kaynak:haberleri








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