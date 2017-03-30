MARDİN'in Nusaybin İlçesi'nde yerde buldukları cismi kurcalayan 5 yaşındaki Fatih Güneş ve kardeşi 3 şaşındaki Havin Güneş, bu sırada meydana gelen patlamada ağır yaralandı.



MARDİN'in Nusaybin İlçesi'nde yerde buldukları cismi kurcalayan 5 yaşındaki Fatih Güneş ve kardeşi 3 şaşındaki Havin Güneş, bu sırada meydana gelen patlamada ağır yaralandı.







Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 2 kardeş, yapılan ilk müdahalenin ardından Mardin Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.















kaynak:haberleri