NUSAYBİN'DE TERÖRİSTLERİN SURİYE-TÜRKİYE ARASINDA KULLANDIĞI TÜNEL BULUNDU
Mardin'in Nusaybin ilçesinde teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için ilan edilen sokağa çıkma yasağında sürdürülen meskun mahal operasyonlarının ardından temizlenen mahallelerde yasak kaldırıldıktan sonra arama tarama operasyonları devam ediyor.
MEZARLIĞIN ALTINDA TÜNEL BULUNDU
Nusaybin İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yasağın kaldırıldığı Zeynelabidin Mahallesi'nde yapılan arama tarama faaliyetlerinde bir mezarlığın altında tünel bulundu.
SINIRI GEÇMEK İÇİN TÜNELİ KULLANMIŞLAR
Tünelin Suriye sınırına kadar giden kanalizasyonla bağlantılı olduğu tespit edildi. Teröristlerin güvenlik kuvvetleri ile çatışmaya girdikten sonra bu tünelden girip, bağlantılı olduğu kanalizasyondan sınırı geçtikleri tahmin ediliyor.
MAYINLI BÖLGEYİ BÖYLE AŞMIŞLAR
Emniyet müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan incelemede Zeynelabidin Mahallesi'nde bulunan Kanika Mezarlığı'nda tespit edilen tünelin mezar duvarının iç kısmından başladığı ve mezarlık içinden geçerek sınır hattına uzanan kanalizasyon hattına bağlantılı olduğunu tespit edildi.
Tünelin bağlantılı olduğu kanalizasyon hattının ülke sınır hattında mayınlı bölge olan alana çıktığı tespit edildi. Tünelin bulunduğu bölgede incelemelerin devam ettiği belirtildi.
HEMEN KARŞISINDA KAMIŞLI VAR
Nusaybin'in hemen karşısında, sınırın 1 kilometre ötesinde Suriye'nin PKK kontrolündeki Kamışlı kenti bulunuyor. PKK'lı teröristler, 2015 yılında başlayıp 2016 yılında da devam eden hendek eylemelerinde, teröristlerin Kamışlı'dan Nusaybin'e tünellerle geldiği belirlenmişti.
Kaynak: haberinburada
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