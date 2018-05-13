Nusret, Bir İlke Daha İmza Attı! Etlerin Arasında Koro Yönetti
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Nusret, bir ilke daha imza attı! Etlerin arasında koro yönetti

NUSRET, BİR İLKE DAHA İMZA ATTI! ETLERİN ARASINDA KORO YÖNETTİ

Sosyete kasabı Nusret, et kesim tesisinde çalışanlarına maestroluk yapıp klasik müzik eşliğinde koro yönetti.

Tarih : 13 Mayıs 2018, 01:30
Puan Ver : Nusret, Bir İlke Daha İmza Attı! Etlerin Arasında Koro Yönetti(5/10)1

Sosyete kasabı Nusret, Beyazıt'ta açtığı son şubesinin kutlamalarına hız kesmeden devam ediyor. Nusret son olarak kendi şubelerine gelen etlerin kesildiği tesiste çalışanları ile birlikte klasik müzik eşliğinde koro yönetti.

ELİNDEKİ BIÇAKLARLA ORKESTRA ŞEFLİĞİ YAPTI

Nusret, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, eline aldığı bıçaklarla adeta bir orkestra şefi gibi çalışanlarını yönlendirerek klasik müzik eşliğinde eğlenceli anlar yaşadı.



 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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