Artarak Dökülen Saçlara Dikkat!
Fenerbahçe'den Voleybola Transfer
Altının Kilogramı 142 Bin 300 Liraya Yükseldi
Diyarbakır'da Feci Kaza: 5 Kişi Hayatını Kaybetti
Seray Sever'den Nihat Hatipoğlu'na 'bebek' Sorusu
Suriye'de Gerilim! Abd Bir Kez Daha Vurdu
Atatürk'e Ve Annesine Küfreden Akar Tutuklandı
Aym'den İlk Fetö Kararı
Sim Kart Mobil Cihazlara Gömülü Olacak
Otomobil Endüstrisinin En İlginç 5 Mesleği
Karabükspor'da Çifte Transfer
Thy, 9'uncu Kez Avrupa'da En İyi Seçildi
Ağrı Kesici Yerine Kırmızı Biber Tüketin
Otomobilin Bagajından Silahla Vurulmuş 3 Yaralı Çıktı
Canlı Yayında 'lan' Kavgası!
Daha Fazla Beğeni Uğruna Oğlunun Hayatını...
Deniz Baykal'dan Adalet Yürüyüşü Açıklaması
Muhaliflerin Kongresiyle Ilgili Karar Çıktı
Kılıçdaroğlu Yürüyüşe Ara Verdi, Parti Grubuna Seslendi
Kayseri'deki 15 Askerin Şehit Olduğu Saldırı İle İlgili Flaş Gelişme

nusret için imza toplandı! dumandan rahatsızlar

NUSRET İÇİN İMZA TOPLANDI! DUMANDAN RAHATSIZLAR

"Tuz dökme hareketiyle dünyaya yayılan ününü sosyal medyada sonuna kadar kullanan Nusret Gökçe, duman problemiyle karşılaştı. Restoranından yükselen dumanlardan rahatsız olan Bebek halkının imza topladığı dahi öne sürüldü.

Tarih : 20 Haziran 2017, 14:33
Puan Ver : Nusret İçin İmza Toplandı! Dumandan Rahatsızlar(5/10)4


Türkiye'de olduğu kadar Dubai ve Amerika'daki şubeleriyle de adından söz ettiren Nusret'in son şubesi Bebek'te açıldı ancak sorunlar da beraberinde geldi.


Bebek halkı, sürekli duman çıkmasından ve kokusundan rahatsız olduklarını belirtti. Nusret'in restoranından çıkan dumanından rahatsız olan mahalleli, "Her gün mangal kokusu alıyoruz" ifadelerini kullandı.


Bebek'te oturanların, Nusret'in havalandırmasına bir çözüm bulunmasını istediği ve aralarında imza topladığı öne sürüldü.


 


 


 


kaynak:gazetemistanbul

 







Etiketler: Nusret  İçin  İmza  Toplandı  Dumandan  Rahatsızlar    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER