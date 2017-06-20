"Tuz dökme hareketiyle dünyaya yayılan ününü sosyal medyada sonuna kadar kullanan Nusret Gökçe, duman problemiyle karşılaştı. Restoranından yükselen dumanlardan rahatsız olan Bebek halkının imza topladığı dahi öne sürüldü.



Türkiye'de olduğu kadar Dubai ve Amerika'daki şubeleriyle de adından söz ettiren Nusret'in son şubesi Bebek'te açıldı ancak sorunlar da beraberinde geldi.



Bebek halkı, sürekli duman çıkmasından ve kokusundan rahatsız olduklarını belirtti. Nusret'in restoranından çıkan dumanından rahatsız olan mahalleli, "Her gün mangal kokusu alıyoruz" ifadelerini kullandı.



Bebek'te oturanların, Nusret'in havalandırmasına bir çözüm bulunmasını istediği ve aralarında imza topladığı öne sürüldü.















kaynak:gazetemistanbul



