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Nusret'in Miami'deki sarayını gören küçük dilini yutuyor

NUSRET'İN MİAMİ'DEKİ SARAYINI GÖREN KÜÇÜK DİLİNİ YUTUYOR

Ete şaplak atan sosyete kasabı Nusret Gökçe, ABD'nin Miami şehrinde suit oda kiraladı. Nusret'in lüks odasını ve manzarasını görenlerin dudağı uçukluyor.

Tarih : 29 Kasım 2017, 00:10
Puan Ver : Nusret'in Miami'deki Sarayını Gören Küçük Dilini Yutuyor(8/10)4

Sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla dünya çapında ünlenen Nusret Gökçe işlerini büyütmeye devam ediyor. Narcos'un tanıtımından sonra, ünlü rapçi Diddy ile aynı videoda buluşan Gökçe'nin işleri, şöhretiyle orantılı olarak artıyor. Dubai'nin ardından Amerika'ya açılan Nusret'in son durağı Miami oldu.

ODASI OKYANUS MANZARALI

Ekim ayından beri sürekli Miami'ye giden işletmeci 4 Kasım'da yeni restoranını açtı. Bir süre Miami'deki mekanının başında duracak olan Gökçe, restoranına 450 metre uzaklıktaki lüks bir otelden suit kiraladı. 36. katta bulunan ve 70 metrekare büyüklüğündeki 1+1 suit otel dairesi okyanus manzaralı.

1 AYLIK KİRA BEDELİ 70 BİN TL

Geceliği 2 bin 250 TL olan rezidans tarzındaki yuvasını Gökçe, bir aylığına kiraladı. Ünlü işletmeci, 1 ay konaklama için 70 bin TL ödedi.

İşte Nusret'in yeni yuvası:

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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