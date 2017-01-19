Iraklı Gencin Ölümünde 30 Bin Dolar Şüphesi!
Demirtaş'a, 'terör Örgüt Propagandasından' İlk Beraat Kararı
Epdk İndirimli Elektrik Müjdesi Verdi
Fransa'nın 'en Yalancı Politikacısı' Seçildi!
Eşek Sütü Ciltteki O Sorunları Kökten Çözüyor!
Jojo'nun Sahne Kıyafeti Olay Oldu
Trump'a Mesaj: Fetö, Amerika İçin De Bir Canlı Bomba
Gözaltına Alınanların Kim Olduğu Duyulunca...
Erdoğan: Neyi Kısarsanız Kısın Geri Dönmüyoruz
Başbakan'dan Trump'a 3 Net Mesaj!
Nutella Üreticisi Ferrero Grubu İddialara Cevap Verdi
79 Milyonu İlgilendiren Düzenlemeler Geliyor
Trump: Verdiğim Sözden Dönmem!
Beşiktaş'ta Ayrılık! İngiltere'ye Gidiyor...
Bursa'da Doğalgaz Patlaması
Adil Öksüz İçin İstenen Ceza Belli Oldu
Ev Alacaklar Dikkat!
Manchester City, Gabriel Jesus'a Kavuştu!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Açıklamalar
En Zengin Kulüpler Listesi Açıklandı

nutella üreticisi ferrero grubu iddialara cevap verdi

NUTELLA ÜRETİCİSİ FERRERO GRUBU İDDİALARA CEVAP VERDİ

Nutella'nın üreticisi Ferrero Türkiye Genel Müdürü Azmi Gümüşlüoğlu, palm yağı iddialarıyla ilgili olarak, "Palm yağıyla ilgili hiçbir endişe verici durum ve sorun yoktur" açıklaması yaptı.

Tarih : 19 Ocak 2017, 15:55
Puan Ver : Nutella Üreticisi Ferrero Grubu İddialara Cevap Verdi(5/10)2


Nutella'nın üreticisi Ferrero Türkiye Genel Müdürü Azmi Gümüşlüoğlu, palm yağı iddialarıyla ilgili olarak, "Palm yağıyla ilgili hiçbir endişe verici durum ve sorun yoktur" açıklaması yaptı. Gümüşlüoğlu, "Ürünlerimizin her koşulda, güvenli olduğunun altını çizip, bunun arkasında olduğumuzu belirtmek istiyorum." dedi.

Ferrero Grubu, çikolata ve fındık karışımından oluşan ezme markası Nutella'ya ilişkin ortaya atılan iddialara cevap verdi.



Ferrero Türkiye Genel Müdürü Azmi Gümüşlüoğlu, son günlerde Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi'nin (EFSA) Mayıs 2016'da açıkladığı rapor içeriğinden yola çıkarak başta "Nutella" olmak ürünleri hakkında ortaya atılan iddialara düzenlediği basın toplantısında cevap verdi.



Nutella'yı en yüksek sağlık güvenliği standartlarında ürettiklerini ve tüketicilerinin güvenle ürünü yiyebileceklerini belirten Gümüşlüoğlu, "Tüketicilerimiz güvenle Nutella yiyebilirler. Biz bunu garanti etmek için ürünü en yüksek sağlık güvenliği standartlarında üretiyoruz. Nutella, İtalya ve tüm dünyada gururla raflardaki yerini korumaktadır. EFSA'nın açıklamaları tüm bitkisel yağları kapsamaktadır. Nutella'ya yönelik hiçbir iddia olmadığı gibi, EFSA'nın parametrelerinin yaygınlaştırılması için tam destek vermekteyiz." diye konuştu.



 



kaynak:ahaber








Etiketler: Nutella  Üreticisi  Ferrero  Grubu  İddialara  Cevap  Verdi    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER