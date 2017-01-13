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nutella'da kanserojen telaşı! raflardan kaldırılıyor...

NUTELLA'DA KANSEROJEN TELAŞI! RAFLARDAN KALDIRILIYOR...

Palmiye yağının diğer bitkisel yağlardan daha zararlı ve kanserojen olduğunun açıklanmasının ardından İtalya'da palmiye yağı içeren Nutella kavanozları raflardan inmeye başladı.

Tarih : 13 Ocak 2017, 09:08
Puan Ver : Nutella'da Kanserojen Telaşı! Raflardan Kaldırılıyor...(6/10)8


Palmiye yağı ile ilgili yapılan araştırma sonucu 2016 yılında Avrupa Gıda Standartları Ajansı (EFA), 200 derece üzerinde ısıtılan palmiye yağının diğer bitkisel yağlardan daha tehlikeli olduğunu açıklamıştı.



Dünya sağlık Örgütü'nün aralarında bulunduğu sağlık otoriteleri riske dikkat çekmiş ancak gıdalarda kullanılmasına bir kısıtlama getirmemişti. Hazırlanan bir raporunun ardından İtalya'da baskı arttı ve Coop süpermarket zinciri ve unlu mamuller üreticisi Barilla ürünlerinden Palmiye yağını çıkardı.



Ferrero şirketi ise lezzetinin değişeceği gerekçesiyle dünyaca meşhur Nutella isimli çikolata-fındık ezmesi ürününde palmiye yağını kullanmaya devam etti ama İtalya'daki satışlarının son 12 ayda yüzde 3 düşmesi üzerine palmiye yağını savunan reklâm kampanyaları düzenlemeye başladı.



BASKILARIN ARDINDAN RAFLARDAN İNDİ



Nutella Ferrero'nun en önemli ürünü, şirketin senelik 10 milyar Avro'yu bulan satışlarının beşte biri Nutella'dan geliyor. CNN Türk'te yer alan habere göre Unilever ve Nestle gibi gıda üreticileri de palmiye yağını birçok üründe kullanıyor.



Ancak artan kamuoyu baskısı karşısında bu kez de marketler palmiye yağı kullanılan Nutellaları raflardan indirmeye başladı.



 



kaynak:milliyet








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