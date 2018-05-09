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O Anlar Kamerada! Taksim'de Yüzlerce Arı, Yoldan Geçenlere Zor Anlar Yaşattı

O ANLAR KAMERADA! TAKSİM'DE YÜZLERCE ARI, YOLDAN GEÇENLERE ZOR ANLAR YAŞATTI

Taksim'de bir binanın terasındaki yüzlerce arı, sokağa yayılınca yoldan geçenler zor durumda kaldı. O anları bir cep telefonu kamerası kaydetti.

Tarih : 09 Mayıs 2018, 15:50
Puan Ver : O Anlar Kamerada! Taksim'de Yüzlerce Arı, Yoldan Geçenlere Zor Anlar Yaşattı(9/10)5

İstanbul Beyoğlu'nda bir binanın terasındaki arıların verdiği yavrular sokağa yayıldı. Sokaktan geçenlere zor anlar yaşatan yüzlerce arı, kameraya kaydedildi.

BİNANIN TEPESİNDEKİ ARILAR, HER YERE YAYILDI

Beyoğlu Katip Mustafa Çelebi Mahallesi Tel Sokak'ta bir binanın çatısındaki kovanlardan çıkan arılar başka bir binanın pervazına ve ağaçta toplandı.

Arılar zaman zaman sokakta uçuşarak çevredekilere zor anlar yaşattı.

YOLDAN GEÇENLERE ZOR ANLAR YAŞATAN ARILAR KAMERADA

O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Sokaktakiler arılardan korunmak için giysilerini başlarına geçirdi. Bir süre sokakta uçuşan arılar daha sonra aracılık yapan Okan Bakır tarafından toplandı.

"YAZIN YUMURTLUYORLAR, YAVRULAR BAŞKA YERE GİDEBİLİYOR"

Evinin çatısına yerleştirdiği kovanlarda hobi olarak arıcılık yapan Okan Bakır, "Bunlar kışın yumurtlamaya başlıyorlar, yaza doğru ise yavruları oluyor.

Arılar yavru arıları bıraktıkları zaman başka yerlere gidiyorlar. Bu arılar bize ait, açıkçası doğaya ait. Kendimize yapıyoruz bu balı. Sadece isteyenler oluyor onlara ikram ediyoruz" diye konuştu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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