O ANLAR KAMERADA! TAKSİM'DE YÜZLERCE ARI, YOLDAN GEÇENLERE ZOR ANLAR YAŞATTI
Taksim'de bir binanın terasındaki yüzlerce arı, sokağa yayılınca yoldan geçenler zor durumda kaldı. O anları bir cep telefonu kamerası kaydetti.
İstanbul Beyoğlu'nda bir binanın terasındaki arıların verdiği yavrular sokağa yayıldı. Sokaktan geçenlere zor anlar yaşatan yüzlerce arı, kameraya kaydedildi.
BİNANIN TEPESİNDEKİ ARILAR, HER YERE YAYILDI
Beyoğlu Katip Mustafa Çelebi Mahallesi Tel Sokak'ta bir binanın çatısındaki kovanlardan çıkan arılar başka bir binanın pervazına ve ağaçta toplandı.
Arılar zaman zaman sokakta uçuşarak çevredekilere zor anlar yaşattı.
YOLDAN GEÇENLERE ZOR ANLAR YAŞATAN ARILAR KAMERADA
O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Sokaktakiler arılardan korunmak için giysilerini başlarına geçirdi. Bir süre sokakta uçuşan arılar daha sonra aracılık yapan Okan Bakır tarafından toplandı.
"YAZIN YUMURTLUYORLAR, YAVRULAR BAŞKA YERE GİDEBİLİYOR"
Evinin çatısına yerleştirdiği kovanlarda hobi olarak arıcılık yapan Okan Bakır, "Bunlar kışın yumurtlamaya başlıyorlar, yaza doğru ise yavruları oluyor.
Arılar yavru arıları bıraktıkları zaman başka yerlere gidiyorlar. Bu arılar bize ait, açıkçası doğaya ait. Kendimize yapıyoruz bu balı. Sadece isteyenler oluyor onlara ikram ediyoruz" diye konuştu.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Atatürk'ün Tozlanan Siluetini Silen Asker, Sosyal Medyayı Salladı!
- İlk Teslimat 21 Haziran'da! İşte F-35'lerin Özellikleri
- Her Şey Bir Selfie İle Başladı! Anıtkabir'de Bir Yıl Sonra Aynı Yerde
- Erdoğan İle Vali Arasında Gülümseten Diyalog: Sabırlı Ol Sabırlı, Seyfettin Bey Sabırlı Ol
- İyi Partili Ünlü Oyuncuya Silahlı Saldırı!
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Kelliğe Çare Olabilecek İlaç Keşfedildi
- Güneşe Hasret İngilizler Trafik Sıkışıklığını Fırsat Bilip Otoyolda Güneşlendi
- Sürekli Hakaret Edilen Bitki Sararıp Soldu
- Evlerine Gizli Kamera Sistemi Kurup Akıl Almaz Olayları Kaydettiler
- 6 Çocuk Annesi Kadını Evinin Önünden Kaçırıp Satanist Ritüel İle Öldürdüler
Bu Haberle İlgili Yorumlar