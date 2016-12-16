

Bağımlıların bunaldıkları, sıkıldıkları, yalnız, mutsuz ve kaygılı hissettikleri her fırsatta internete girdiğine, adeta huzuru internette aradıklarına dikkati çeken Bozkurt, "Bağımlılık türleri arasında en sık görülenleri bilgi edinmek amaçlı bile olsa internette fazlaca gezinme, kumar, spor bahisleri, borsa/döviz aktiviteleri gibi internette olan aktivitelere fazlaca zaman ayırma, pornografik sitelerde ve sosyal paylaşım ile arkadaşlık sitelerinde fazlaca zaman geçirme şeklinde görülüyor." diye konuştu.



Bazı kişilerin internet bağımlılığına diğer kişilere oranla daha yatkın olduğuna işaret eden Bozkurt, "Bunlar arasında kaygı bozukluğu ve depresyonu olan kişiler sayılabilir. Ayrıca sosyal ve duygusal olarak boşlukta olmak da internete ilgi ve sonrasında bağımlılık olasılığını artırabilir" dedi.