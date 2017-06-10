

FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in Pensilvanya'da Sözcü Gazetesi okurken çekilen görüntüleri Odatv'yi rahatsız etti. Odatv, Sümeyye Erdoğan'a suikast olayı ile ilgili hazırladığı skandal bilirkişi raporu ile gündeme gelen tartışmalı bilirkişi Koray Peksayar'ı rehber edinip fotoğrafların fotomontaj olduğunu iddia etti. Oysaki bu düpedüz bir iftiraydı. Fotoğrafları paylaşan Nazif Karaman ise 'Fotoğraflar fotomontaj değil, hiçbir oynama yapılmadı. Bizzat Fethullahçılar tarafından Pensilvanya'da çekildi' dedi







Odatv'nin rehber edindiği Koray Peksayar, Sümeyye Erdoğan'a suikast iddialarıyla ilgili gündeme gelen tweet mesajları ile ilgili Bakırköy Başsavcılığı'nın görevlendirmesi ile adli bilirkişi olarak atanmış hazırladığı Adli Bilirkişi raporunda tweetlerin sahte olduğunu iddia etmişti. Fakat Peksayar'ın tweetler ile hiçbir irtibat kurmadan raporu hazırladığı ortaya çıkmıştı.







OBJEKTİF OLMASI BEKLENEN BİLİRKİŞİ...







Bilirkişi olarak objektif olması beklenen ve siyasi bir konuda görüşüne başvurulan Peksayar'ın Twitter'daki sayfasında AK Parti ve özellikle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret eden tweetleri takipçileri ile paylaştığı belirlenmişti. Koray Peksayar, Cumhurbaşkanı Erdoğan için diktatör hakaretini kullanan bir gazetecinin Tweet'ini paylaşırken, Gezi'deki provokasyonu öven bir kişinin paylaşımını da sayfasına koymuştu.







kaynak:sabah