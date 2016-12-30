Cumhurbaşkanı: Terör Örgütlerinin Başını Ezeceğiz
Trafik Cezaları Bu Geceden İtibaren Artıyor!
İbrahim Kutluay'dan Boşanma Açıklaması
Suriye'de Ateşkesi Reddeden Terörist Olarak Görülecek
Soğuklarda Sokaktaki Hayvanlara Yardım Edin
Apple Hindistan'da İphone Üretimine Başlayacak
Skype, Volvo Otomobillere Giriyor
Facebook'ta Videolara Telif Koruması Geliyor
Samsung Exynos 8895 Hakkında Detaylar Gelmeye Başladı
Samsung'dan Oyuncular İçin Kıvrımlı Monitör!
Hp Yazıcılar Siber Saldırılara Karşı Koruyor
İnternet Hızını Artırmanın Yolları
Kulağından Cep Telefonunu Düşürmeyenler Dikkat!
Galatasaray, Yeni Bruma'yı Yunanistan'da Buldu
Tarihte Ödülleri Reddedenler De Var!
İsmail Kahraman'ın Durumuyla İlgili Yeni Açıklama
Emekliye 514 Lira Ek Zam
Fırat Kalkanı'nda 23 Terörist Daha Öldürüldü
Takside İstanbulkart Dönemi
Putin'den Erdoğan'a Yeni Yıl Mesajı

o kadının dramı yürek parçalıyor!

O KADININ DRAMI YÜREK PARÇALIYOR!

50 yaşındaki Ayşe Değirmenci, yakalandığı 'fil hastalığı' hastalığı nedeniyle yürüme ve nefes almada güçlü çekiyor

Tarih : 30 Aralık 2016, 14:55
Puan Ver : O Kadının Dramı Yürek Parçalıyor!(6/10)7



Muğla'nın Fethiye ilçesinde yaşayan 50 yaşındaki Ayşe Değirmenci, yakalandığı 'fil hastalığı' hastalığı nedeniyle yürüme ve nefes almada güçlü çekiyor. Akarca Mahallesinde tek katlı evde kızıyla yaşan Ayşe Değirmenci, 5 yıl önce yakalandığı 'fil hastalığı' nedeniyle 139 kiloya çıktı.




Yürüme ve nefes almada güçlük çeken Değirmenci babasından kalan aylık 330 lira ve Bağ-Kur maaşıyla geçinmeye çalıştıklarını belirtti. Kızı Müge Okatan ile birlikte yaşayan Değirmenci 2001 yılın'da eşinden boşandı ve kızı Müge Okatan ile birlikte Fethiye'ye de yaşamaya başladı. Otellerde çalışarak geçimini sağlayan Ayşe Değirmenci, 2011 yılında bacaklarındaki şişlikler nedeniyle hastaneye gitti.




Tropikal bölgelerde görülen 'fil hastalığı' teşhisi konulan Değirmenci, hızla 90 kilodan 200 kiloya çıktı. 2014'te Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde mide küçültme ameliyatı yapıldı. Değirmenci ameliyatın ardından 139 kiloya düştü. Bacaklarında meydana gelen şişlikler yüzünden yürüyemeyen Değirmenci, yatağa mahkum oldu.




Ayşe Değirmenci, geçim sıkıntısı çektiklerini, hastalığı nedeniyle yatağa mahkum olduğunu söyledi. Değirmenci, "Hastalığımın tedavisi ancak yurt dışında yapılabiliyor. Masaj tedavisi yapıldığını da duydum. Ancak hiçbirine gücümüz yok.




Nefes almada güçlük çekiyorum. Sadece zaruri ihtiyaçlarımı karşılayabilecek kadar yürüyebiliyorum. Hastaneye gitmem için taksi çağırıyoruz. Gidiş için parasını ödesek, dönüş için paramız kalmıyor diyen Değirmenci Devletimizden ve hayırseverlerden kızıma bir iş versinler" dedi.



 



kaynak:habertürk













Etiketler: O  Kadının  Dramı  Yürek  Parçalıyor    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER