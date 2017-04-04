O NUMARAYI ARAMADAN ÖNCE BİR KEZ DAHA DÜŞÜNÜN!
Sözde yardımcı olmak için araç sahibi ile birlikte anlaştıkları Ataşehir'de bulunan bir tamirhaneye giden şüphelilerin tamirat sırasında aracın kontak anahtarının bir kopyasını çıkarttıkları tespit edildi
İstanbul'da polisi bile şaşırtan bir yöntemle çaldıkları otomobillerin, motor ve şase numaralarını değiştirerek satan 10 kişilik bir şebeke yakalandı.
Şüphelilerin gece sokak aralarında dolaşarak çalacakları araçlara çarpıp maddi hasar verdikleri, daha sonra camlarına "Çok özür dilerim Tanıdığım bir tamirci var. Ben yaptırırım" yazan kart bıraktıkları öğrenildi. Araç sahibinin kendilerini aramasının ardından şüpheliler, tamir için anlaştıkları kaportacıda aracın yedek kontak anahtarını yaptırdıkları, birkaç gün sonra da otomobili çaldıkları öğrenildi.
kaynak:habertürk
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