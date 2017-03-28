

Peki, yeşil pasaport ile hangi ülkelere vizesiz giriş yapılabilir? İşte o liste...





Almanya





Andorra





Antigua-Barbuda





Arjantin





Arnavutluk





Azerbeycan





Birleşik Arap Emirlikleri (BAE)





Bahreyn





Bangladeş





Belarus





Belçika





Belize





Bahamalar





Bosna-Hersek





Botsvana





Brezilya





Bulgaristan





Cezayir







kaynak:habertürk



































