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O PASAPORTLARI CEBİNE KOYAN GİDİYOR!


O PASAPORTLARI CEBİNE KOYAN GİDİYOR!
Tarih : 28 Mart 2017, 09:47
Puan Ver : O Pasaportları Cebine Koyan Gidiyor!(9/10)6


Peki, yeşil pasaport ile hangi ülkelere vizesiz giriş yapılabilir? İşte o liste...




Almanya




Andorra




Antigua-Barbuda




Arjantin




Arnavutluk




Azerbeycan




Birleşik Arap Emirlikleri (BAE)




Bahreyn




 Bangladeş




Belarus




Belçika




Belize




Bahamalar




Bosna-Hersek




Botsvana




Brezilya




Bulgaristan




Cezayir



 



kaynak:habertürk


























Etiketler: O  Pasaportları  Cebine  Koyan  Gidiyor    haber

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