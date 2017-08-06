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O Ses Türkiye Yarışmacısı Gökçe Özgül, Dünya Çapında Şöhrete Kavuştu
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O Ses Türkiye Yarışmacısı Gökçe Özgül, Dünya Çapında Şöhrete Kavuştu

O SES TÜRKİYE YARIŞMACISI GÖKÇE ÖZGÜL, DÜNYA ÇAPINDA ŞÖHRETE KAVUŞTU

O Ses Türkiye yarışması ile adını duyuran Gökçe Özgül, The Akademia'nın dünya genelinde başlattığı yarışmada 'en iyi cover dalında' birinci oldu.

Tarih : 06 Ağustos 2017, 10:30
Puan Ver : O Ses Türkiye Yarışmacısı Gökçe Özgül, Dünya Çapında Şöhrete Kavuştu(8/10)4

'O Ses Türkiye' yarışmasında 30 saniye içinde dört jüri üyesini birden döndürmeyi başaran Gökçe Özgül, Hadise'nin ekibinde yer alarak yarı finale kadar yükseldi.

KLİPLERİYLE DİKKATLERİ ÜZERİNE ÇEKTİ

Yarışma sonrasıysa, söz ve müziği kendine ait, 'Kalbine Batsın Tüm Dikenler', 'Bi Deniyim' ve 'Şeytanın Aşkı' adlı eserlerin klipleriyle de dikkat çekti.

DÜNYA BİRİNCİSİ OLSUN

Özgül, 'The Akademia'nın dünya genelinde başlattığı yarışmada 'en iyi cover dalında' 'Toxic' şarkısıyla dünya birincisi oldu.

İmajını yenileyen Gökçe Özgül, fırtına gibi esiyor;

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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