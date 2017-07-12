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"O Sevişmeler"İ Unutan Tarkan, Sahneden Özür Diledi
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"O SEVİŞMELER"İ UNUTAN TARKAN, SAHNEDEN ÖZÜR DİLEDİ

Harbiye'de konser veren Tarkan, sahnedeyken "O Sevişmeler" isimli şarkısının sözlerini unuttu. Tarkan, seyirciler arasında oturan şarkının söz yazarı Ümit Sayın'dan özür diledi.

Tarih : 12 Temmuz 2017, 00:50
Puan Ver : "O Sevişmeler"İ Unutan Tarkan, Sahneden Özür Diledi(5/10)1

Megastar Tarkan, Harbiye Açıkhava konserlerinin altıncı gününde şarkı sözlerini unuturken, seyirciler arasındaki söz yazarı Ümit Sayın'dan özür diledi.

"O SEVİŞMELER"İ SÖYLEMEYE BAŞLADI

HT magazin'in haberine göre; Tarkan, seyirciler arasındaki Ümit Sayın'ı selamlayıp alkışlattı. Ardından albümünde yer alan Sayın'ın "O Sevişmeler" isimli şarkısını söylemeye başladı.

"UNUTTUM, ÇOK ÖZÜR DİLERİM"

Parçanın ortasında sözleri unutan Tarkan, "Unuttum, çok özür dilerim" diye utancını dile getirdikten sonra şarkıya devam etti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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