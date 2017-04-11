Fiili olarak çalışmamasına rağmen ‘bir yerden sigortalı gösterilenler' çok büyük bir risk alıyor. SGK bu yola başvuran kişileri eninde sonunda tespit ederek prim günlerini iptal ediyor. Ödenen primler de iade edilmiyor.



Bir kişinin emekli olabilmesi için yaş, çalışma süresi ve prim sayısı şartlarını sağlaması gerekir. Bu üç şartın sağlanabilmesi için sigorta girişinin bulunması ve sigortalı olarak çalışmak şarttır. Ancak ne yazık ki emekli olabilmek için sahte sigorta girişi ve 'bir yerden sigortalı' gösterilme yöntemlerine gidildiği görülüyor. SGK fiilen çalışmayan ancak sigortası ödenen kişileri tespit ettiğinde ödenen primleri iptal ediyor.



GİRİŞ TARİHİ ÖNEMLİ



Bir kişinin emekli olabilmesi için en önemli tarih, ilk kez sigortalı olunan tarihtir. İlk kez sigortalı olunan tarihin emeklilik hesabı için dikkate alınabilmesi için bu girişte sigortalı adına uzun vadeli sigorta kollarına prim ödenmiş olması gerekir. Yani staj girişi emeklilik için dikkate alınmaz. Kişi adına ilk kez uzun vadeli sigorta kollarına prim ödenmeye başlanılan gün emeklilik koşullarının belirlendiği gündür.







kaynak:Sabah