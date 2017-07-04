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O SİTELERE GİRENLERE AĞIR CEZALAR VERİLECEK!


O SİTELERE GİRENLERE AĞIR CEZALAR VERİLECEK!
Tarih : 04 Temmuz 2017, 10:18
Puan Ver : O Sitelere Girenlere Ağır Cezalar Verilecek!(6/10)4


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın uyuşturucuyla mücadele çağrısının ardından yasadışı bahis-kumarla da topyekûn savaş için de düğmeye basıldı. Hükümet binlerce ailenin parçalanmasına yol açan, gençlerin geleceklerini söndürmesinin yanı sıra ülke ekonomisine de zarar veren yasadışı kumar ve bahisle mücadele için 2 yıllık eylem planı hazırladı.



 İşte 16 başlık;



Organizatörlerin gelirlerine el konulacak.



Kumar oynatılan mülkler mühürlenecek.



Bahis-kumarı özendirici reklamlar yasaklanacak.



Kumar parası havale veya EFT ile gönderilemeyecek.



Yasadışı para transferinde banka kartı, kredi kartı kullanılamayacak.



Özendiren sitelere erişim engeli.



Soruşturmalar için cumhuriyet savcısı başkanlığında özel ekip kurulacak.



Kumar sitelerine girişe izin veren kafelere ağır ceza verilecek.



Bitcoin, ethereum, ripple gibi ödeme kanalları engellenecek.



Bahis sitesine girene uyarı mesajı gelecek.



Reklam yapan siteler erişime kapatılacak.



İhbar sistemi kurulacak.



Arama motorları gözetlenecek, erişim yavaşlatılacak.



Ceza-yaptırımlar artacak.



Kafeler başta olmak üzere her yere afişler asılacak.



Gençler, çocuklar eğitilecek.



 



 



 



 



 



kaynak:milliyet








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