O TERÖRİSTLERDEN BİRİ ÖLÜ BULUNDU!
Mardin'in Kızıltepe İlçesi'nde iki gün önce 2 polisin yaralandığı çatışma sonrası kaçan PKK'lı teröristlerden 'Çekdar Ahmet' kod adlı teröristin bu sabah cesedi bulundu.
Teröristin çatışmada göğsünden 2 kurşunla yaralandığı ve kaçtığı yol kenarında öldüğü değerlendirildi.
Kızıltepe İlçesi'nde bu yol kenarında bir kişinin yerde yattığı ihbarı üzerine olay yerine giden polis ekipleri, bu kişinin göğsünden 2 kurşunla vurularak öldüğünü saptadı. Sağlık ekipleri yaptığı incelemede kurşun yaralarının iki günlük olduğu değerlendirildi, çatışmada yaralanıp kaçan teröristlerden biri olduğu sonucuna varıldı.
kaynak:sözcü
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