

Teröristin çatışmada göğsünden 2 kurşunla yaralandığı ve kaçtığı yol kenarında öldüğü değerlendirildi.



Kızıltepe İlçesi'nde bu yol kenarında bir kişinin yerde yattığı ihbarı üzerine olay yerine giden polis ekipleri, bu kişinin göğsünden 2 kurşunla vurularak öldüğünü saptadı. Sağlık ekipleri yaptığı incelemede kurşun yaralarının iki günlük olduğu değerlendirildi, çatışmada yaralanıp kaçan teröristlerden biri olduğu sonucuna varıldı.







kaynak:sözcü