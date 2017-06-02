ABD Eski Başkanı Barack Obama, Donald Trump'ın Paris Anlaşması'ndan çekilme kararını "Amerikan tarihindeki en başarısız eylem" olarak niteledi



Eski ABD Başkanı Barack Obama, halefi Donald Trump'ın ABD'yi Paris İklim Anlaşması'ndan çekme kararına tepki gösterdi.







Obama yaptığı yazılı açıklamada, Paris İklim Anlaşması'nın dünya genelinde düşük karbon seviyesine ulaşmak için ilk küresel anlaşma olduğu vurgulandı.



Bu çerçevede kalmaya devam edecek ülkelerin istihdam ve endüstri alanlarında anlaşmanın semeresini göreceğine dikkati çeken Obama, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:



"Paris İklim Anlaşması ABD'nin dünya sahnesindeki istikrarlı ve prensipli liderliği sayesinde mümkün oldu. ABD'nin diğer ülkelerin önünde yer alması gerektiğine inanıyorum. Ancak, ABD'nin liderlik yokluğunda ve hükümetin geleceği reddeden birkaç ülkeye katılması durumunda bile eyaletlerimizin, şehirlerimizin ve işletmelerimizin adım atarak başı çekeceğine ve sahip olduğumuz tek gezegeni gelecek nesiller adına koruyacağına güveniyorum."







kaynak:habertürk