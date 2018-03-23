OBEZİTE ARTIK KANSERİN BİRİNCİ SEBEBİ
İngiltere'de yapılan geniş çaplı bir araştırma, aşırı kilolu ya da obez olmanın kanserin başlıca nedenlerinden birine dönüştüğünü ortaya koydu.
İngiltere'de yapılan bir araştırmaya göre aşırı kilo ve obezlik kanserin birincil nedenlerinden birine dönüşürken sigara içmenin yol açtığı kanser vakalarında düşüş görülüyor.
KANSERİN ÜÇTE BİRİ ÖNLENEBİLİR
İngiltere Kanser Araştırma Kurumu'nun (Cancer Research UK) yaptığı araştırmaya göre kanser vakalarının üçte biri (135 bin vaka) aslında önlenebilir.
Aşırı kilolu olmak ise kanser vakalarının yüzde 6,3'ünün sebebi olarak ortaya çıkıyor. Bu rakam 2011 yılında yüzde 5,5'ti.
SİGARANIN SEBEP OLDUĞU KANSERLERİN ORANI DÜŞTÜ
Sigara içmek halen kanser vakalarının en büyük sebebi olarak gözükse de oranı 2011'de yüzde 19,4'ken son verilere göre yüzde 15,1'e düştü.
GÜNEŞE MARUZ KALMAMAK GEREK
Kanserin görülmesinde en çok rastlanan ikinci sebep obezite iken üçüncü sebep güneşe maruz kalmak olarak ortaya çıkıyor.
Önlenebilecek bir diğer kanser sebepleri ise alkol almak ve az lifli yiyecek tüketmek.
Diğer yandan önlenebilir kanser vakalarının oranı ise 2011'de yüzde 37,7 iken bu oran yüzde 42,7'ye yükseldi.
OBEZİTE İLE MÜCADELE ZAYIF
Kurumun araştırması sigara ile iyi mücadele edildiğini ancak obezite sorunuyla etkin bir şekilde mücadele edilemediğini ortaya koyuyor. Bu yüzden araştırmayı yapanlara göre obezite ile etkin mücadele için politikalar geliştirilmeli.
Kaynak: haberinburada
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