Türk Böbrek Vakfı'nın çocuklarda obezitenin önlenmesi için başlattığı proje kapsamında “Çocuklar ve Egzersiz” çalışması için ünlü oyuncu Wilma Elles ve Hasan Yalnızoğlu da destek verdi



Türk Böbrek Vakfı; ülkemizde yapılan bilimsel araştırmalara göre 3 milyonun üzerinde obez vatandaşın bulunması ve bunların 1,8 milyonun 18 yaş altındaki çocukların oluşturması gerçeğinden yola çıkarak, özellikle çocuklarda obezitenin azaltılması ve önlenmesi için harekete geçti…



Vakfın, çocuklarda obezitenin önlenmesi için başlattığı proje kapsamında “Çocuklar ve Egzersiz” çalışması için ünlü oyuncu Wilma Elles ve Hasan Yalnızoğlu da destek verdi.







Hasan Yalnızoğlu'nun Şişli'de bulunan spor stüdyosunda kamera karşısına geçen Vakıf Başkanı Timur Erk, Wilma Elles ve UPS Spor Kulübü öğrencileri, temel egzersiz hareketlerini içeren videolar çektiler. Sabahın erken saatlerinde başlayan çekimler sonrasında Vakıf Başkanı Timur Erk “çocuklar için çok anlamlı bir destek verdiniz, şimdi üstüne bir bardak su için” diyerek dev su bardaklarıyla Elles ve Yalnızoğlu'na su ikram etti. Su ikramı ile çocukların kahkahalarına neden olan Erk; “Çocuklar, egzersiz kadar su tüketimi de önemli, siz de güle güle için” diyerek karşılık verdi. Wilma Elles ve Hasan Yalnızoğlu ile çekimlere katılan çocuklara “sağlıklı yaşam gönüllüsü” olmalarından dolayı birer rozet takan Timur Erk, ayrıca Elles ve Yalnızoğlu'na teşekkür plaketi takdim ederek, çekilen bu egzersiz videolarının, çocuklarda böbrek sağlığının korunması ve obezite ile mücadele kapsamında sosyal medya ve T.C. Milli Eğitim Bakanlığı'nın desteği ile tüm okullara ulaşmasının sağlanacağını da sözlerine ekledi.







kaynak:habertürk