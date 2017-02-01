Emeklilere Promosyonda İlk İmzalar Atıldı!
Araç Sahipleri Dikkat! Zam Geldi
Mhp'nin Söyledikleri Arasında Tezat Yok
Tuzlaspor'un Başına Ümit Davala Geçti
Hsyk'dan Flaş Bylock Kararı: 7 Hakim Ve Savcı...
Böbrek Taşı Oluşumunu Engelliyor!
İran Dolar'dan Vaz Mı Geçiyor?
En Büyük Market Zinciri Hisse Satışına Hazırlanıyor
Buz Pistinin Çatısı Çöktü
Almanya: Önemli Bir Saldırı Engellendi
Vatanım Sensin Dizisinde Dengeler Değişiyor!
Bel Fıtığının En Büyük Nedeni…
Norveç'te Lagerback Dönemi
Tolgahan Sayışman İle Almeda Abazi Amerika'ya Gitti
Yüksekdağ O Sözlerini Savundu
Pkk Suikastçısı İstanbul'da Yakalandı
Sibirya Soğukları Vurdu! Meclis'i Su Bastı
Tsk'nın Personel Mevcudu Açıklandı
Yunan Mahkemesi: Darbeci Askerlerin Tutukluluk Halleri ...
Başbakan Binali Yıldırım'dan Açıklamalar

ocak ayı ihracat rakamları açıklandı!

OCAK AYI İHRACAT RAKAMLARI AÇIKLANDI!

TİM verilerine göre, ocakta ihracat geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15 artarak 10 milyar 528 milyon 47 bin dolar oldu

Tarih : 01 Şubat 2017, 13:40
Puan Ver : Ocak Ayı İhracat Rakamları Açıklandı!(8/10)6


GEÇEN OCAK AYINA GÖRE YÜZDE 15 ARTTI



Ocak ayında ihracat, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15 artarak 10 milyar 528 milyon dolar oldu.



12 AYLIK DÖNEMDE DE YÜZDE 1,8 ARTTI



Son 12 aylık dönemde ihracat yüzde 1,8'lik artışla 143 milyar 588 milyon dolar oldu.



 



kaynak:sabah








Etiketler: Ocak  Ayı  İhracat  Rakamları  Açıklandı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER