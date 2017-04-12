ODATV DAVASINDA MAHKEMENİN KARARI BEKLENİYOR
Ahmet Şık: Bu mafya iktidarı, bu terörün organize olmuş hali hak ettiği sonu bulacak
18. Ağır Ceza Mahkemesi Odatv davasında yargılanan 13. sanık hakkında beraat kararı verdi. Gazeteciler Soner Yalçın, Barış Pehlivan, Barış Terkoğlu, Ayhan Bozkurt, Ahmet Şık, Nedim Şener, Müyesser Yıldız, Doğan Yurdakul, Coşkun Musluk, Sait Çakır, Yalçın Küçük, İklim Bayraktar ve eski Emniyet Müdürü Hanefi Avcı'nın yargılandığı Oda TV davasında tüm sanıklar beraat etti. Ayrıca mahkeme, ilk duruşması 22 Kasım 2011'de görülen Odatv davasıyla ilgili "kumpas kuranlar" hakkında suç duyurusunda bulunulması kararını verdi. Mahkeme kararında, sanıkların tutukluluk ve gözaltı süreçleri nedeniyle tazminat davası açma haklarının olduğuna hatırlatıldı.
kaynak:t24
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar