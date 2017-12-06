ODEABANK, GALATASARAY'IN SPONSORLUĞUNDAN ÇEKİLİYOR HABERLERİNİ YALANLADI
Galatasaray'ın sponsorlarından Odeabank, takımın sponsorluğundan çekileceği yönündeki iddiaları yalanladı.
Galatasaray Basketbol Takımı sponsoru Odeabank, çıkan haberlerin yalan olduğunu açıkladı.
İşte yapılan resmi açıklama:
"Bugün çeşitli mecralarda yayınlanan, Odeabank'ın Galatasaray'ın sponsorluğundan çekileceği yönünde çıkan haberler asılsızdır. Odeabank'ın 2020 yılına kadar Galatasaray Basketbol şubesine sponsor desteği devam etmektedir.
Bilginize arz ederiz."
Kaynak: haberinburada
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