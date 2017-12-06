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Odeabank, Galatasaray'ın Sponsorluğundan Çekiliyor Haberlerini Yalanladı

ODEABANK, GALATASARAY'IN SPONSORLUĞUNDAN ÇEKİLİYOR HABERLERİNİ YALANLADI

Galatasaray'ın sponsorlarından Odeabank, takımın sponsorluğundan çekileceği yönündeki iddiaları yalanladı.

Tarih : 06 Aralık 2017, 20:10
Puan Ver : Odeabank, Galatasaray'ın Sponsorluğundan Çekiliyor Haberlerini Yalanladı(9/10)5

Galatasaray Basketbol Takımı sponsoru Odeabank, çıkan haberlerin yalan olduğunu açıkladı.

İşte yapılan resmi açıklama:

"Bugün çeşitli mecralarda yayınlanan, Odeabank'ın Galatasaray'ın sponsorluğundan çekileceği yönünde çıkan haberler asılsızdır. Odeabank'ın 2020 yılına kadar Galatasaray Basketbol şubesine sponsor desteği devam etmektedir.

Bilginize arz ederiz."


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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