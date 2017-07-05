Kestane Balının Mucize Faydaları
Toki Bu Ay Kurayla Bin 261 Konut Satılacak!
Petrol Hırsızlığı Operasyonu: 11 Gözaltı
Ak Parti Teşkilatlarının Yarısı Değişecek
Ümit Özdağ'dan Yeni Parti Açıklaması
Fenerbahçe Yusuf Erdoğan İle Anlaştı
Motorine De Zam Geliyor!
Volvo'dan Tarihi Karar!
Dolar 3.60 Seviyesine Yaklaştı 05-07-2017
Dünyanın En Büyük Kedisi
Ödem Söktüren 10 Besin
Adliyedeki Bankamatik Kartı Kopyacıları Tespit Edildi
Diyanet Kurban Bayramı 2017 Tarihini Açıkladı
Meb'den Lise Yerleştirmelerinde Tercih Robotu Hizmeti
Sahil Şeridinde Polisten Park Eden Araçlara İlginç Şaka
Manisa'da 4.1 Şiddetinde Deprem Meydana Geldi !
Rize'de Fetö Operasyonu: 12 Gözaltı
Sivas Merkezli Bylock Operasyonu!
Metrobüs Seferlerine Bonzai Engeli!
Hakan Balamir Hayatını Kaybetti

Ödem söktüren 10 besin

ÖDEM SÖKTÜREN 10 BESİN

Daha çok bacaklarda olmak üzere el ve ayaklarda da gelişebilen ödem vücut ağırlığında artış ve şişliklere yol açtığı için pek çok kişinin canını sıkıyor.

Tarih : 05 Temmuz 2017, 14:08
Puan Ver : Ödem Söktüren 10 Besin(10/10)10


Genellikle de yaz mevsiminde görülüyor, nedeni ısı artışının damarların genişlemesine yol açması ve damar içinde dolaşan sıvının dokulara geçişinin kolaylaşması.

 

Sıvının doku araları ve cilt arasında birikmesi sonucu da ödem gelişiyor. Regl dönemi, menopoz, fazla kilo, yetersiz su içmek, fazla karbonhidrat tüketimi, yüksek miktarda tuz içeren diyetler ve aşırı egzersiz ödemin başlıca nedenlerini oluşturuyor. Ancak ödem aynı zamanda böbrek ve kalp yetersizliği, karaciğer sirozu, beslenme bozukluğu, tiroit bezi sorunları gibi hastalıkların da belirtisi olabileceği için mutlaka bir uzmana başvurmak gerekiyor.



1. Kayısı

 

2. Ananas



3. Salatalık

 

4. Yaban mersini



5. Maydanoz

 

6. Süt



7. Turp

 

8. Yulaf



9. Biberiye

 

10. Su



 



 



 



 



kaynak:milliyet








Etiketler: Ödem  Söktüren  10  Besin    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER