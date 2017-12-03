Gülse Birsel'in dört gözle beklenen ve yeni yılda ekrana gelecek olan "Jet Sosyete" dizisinin kadrosuna, ödüllü oyuncu Ecem Uzun da dahil oldu.

Gülse Birsel hayranları dört gözle yeni yılda yayına girecek olan "Jet Sosyete" dizisini beklerken, dizinin kadrosuna ödüllü bir oyuncu da dahil oldu.

ECEM UZUN KADROYA DAHİL OLDU

Medyatava'nın haberine göre, Tereddüt filmiyle geçen yıl Altın Portakal Film Festivali'nde "En İyi Kadın Oyuncu" ödülünün sahibi olan Ecem Uzun da Gülse Birsel'in yeni dizisinin kadrosuna katıldı.EFSANE İSİMLER KADROYA GİRMİŞTİ

Aile Arasında isimli filmi bu hafta gösterime giren Gülse Birsel, Hakan Algül'ün yöneteceği dizide Çağlar Çorumlu, Derya Karadaş, Sarp Apak, Cengiz Bozkurt, Hasibe Eren ve Bartu Küçükçağlayan'la çalışacağını duyurmuştu.DİZİNİN 60 - 70 DAKİKA ÇEKİLECEĞİ TAHMİN EDİLİYOR

Yeni yılda seyirciyle buluşacak olan ve henüz kanalı kesin olarak açıklanmayan dizi, BKM Film'in imzasını taşıyacak. "Jet Sosyete"nin, alışılan 150 dakikalık dizi formatının dışında 60 - 70 dakika olarak çekileceği de konuşuluyor.

Kaynak: haberinburada