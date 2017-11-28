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OECD Türkiye'nin büyüme beklentisini 2 kat yükseltti

OECD TÜRKİYE'NİN BÜYÜME BEKLENTİSİNİ 2 KAT YÜKSELTTİ

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü Türkiye için 2017 büyüme beklentisini yüzde 3,4'ten yüzde 6,1'e yükseltti.

Tarih : 28 Kasım 2017, 16:40
Puan Ver : Oecd Türkiye'nin Büyüme Beklentisini 2 Kat Yükseltti(6/10)2

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) Türkiye için 2017 büyüme beklentisini yüzde 3.4'ten yüzde 6.1'e yükseltti.

YUKARI YÖNLÜ REVİZE ETTİLER

OECD, "güçlü mali teşviklerin ve ihracat pazarında toparlanma"ya bağlı olarak, Türkiye için 2017 ve 2018 yılları gayrisafi yurtiçi hasıla (GSYH) büyüme beklentisini yukarı yönlü revize etti.

OECD'nin bugün yayınlanan Küresel Ekonomik Görünüm raporunda, gelecek yıl için büyüme beklentisi de yüzde 3.5'ten yüzde 4.9'a yükseltilirken, 2019 yılı büyüme öngörüsü de yüzde 4.7 olarak belirlendi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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