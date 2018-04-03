Bu sezon toplamda 49 kez ofsayta düşen Trabzonsporlu Burak Yılmaz, 6 ligdeki 16 takımdan daha fazla ofsayta yakalandı.

Son olarak Galatasaray'a karşı oynanan maçta 7 kez ofsayta düşen Burak Yılmaz, bu alanda ilginç bir istatistiğe imza attı. Bu sezon toplamda 49 kez ofsayta düşen 32 yaşındaki futbolcu, Avrupa'nın 5 büyük ligi ve Süper Lig'deki 16 takımdan daha fazla ofsayta yakalandı.

GOL KRALLIĞINDA 2. SIRADA

Attığı gollerle takımının en skorer ismi olan ve krallık yarışında Galatasaraylı Gomis'in arkasından 2. sırada yer alan Burak'ın ofsayta bu kadar sık düşmesi taraftarlar tarafından eleştirilmesine neden oldu.

İşte Opta'nın verilerine göre Burak Yılmaz'ın dikkat çeken istatistik tablosu;

Kaynak: haberinburada