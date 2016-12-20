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öğleden sonra karla karışık yağmur ve kar bekleniyor

ÖĞLEDEN SONRA KARLA KARIŞIK YAĞMUR VE KAR BEKLENİYOR

Ülke genelinde etkisini sürdüren soğuk hava bugün de devam ediyor. İstanbul için uyarıda bulunan Meteoroloji ve AKOM, öğle saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve yüksek kesimlerde kar yağışı beklendiğini açıkladı.

Tarih : 20 Aralık 2016, 12:23
Puan Ver : Öğleden Sonra Karla Karışık Yağmur Ve Kar Bekleniyor(6/10)3


Ülkenin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, İç Anadolu'nun kuzeyi, Batı ve Orta Karadeniz ile Kütahya, Uşak, Afyonkarahisar, Isparta, Konya, Gümüşhane, Bayburt ve Giresun ile gece saatlerinde Hatay, G.Antep ve Kilis çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Doğu kesimlerde kuvvetli olmak üzere iç kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.



Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının iç ve doğu kesimlerde 1 ila 3 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, ülke genelinde mevsim normallerinin altında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu, İç Anadolu'nun doğusu ile Orta ve Doğu Karadeniz'de güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Kıyı Ege ve Karadeniz kıyılarında kuvvetli(30-50 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.



İstanbul'un yüksek kesimlerinde kar bekleniyor



Hava sıcaklığının 7 derece olduğu İstanbul'da öğleden sonra karla karışık yağmur ve yüksek kesimlerinde kar yağışı bekleniyor. Meteoroloji'nin ardından AKOM da açıkladı ve "Soğuk havanın süreceği" belirtildi.



 



kaynak:yenişafak








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