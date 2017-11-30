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Oğlu Öldürülen Baba, Duruşma Salonunda 2 El Bombasının Pimini Çekti: 2 Ölü

OĞLU ÖLDÜRÜLEN BABA, DURUŞMA SALONUNDA 2 EL BOMBASININ PİMİNİ ÇEKTİ: 2 ÖLÜ

Ukrayna'da oğlunu öldürenlerin yargılandığı duruşma salonuna gelen baba, yanındaki 2 adet el bombasının pimini çekti. Olayda 2 kişi öldü, 7 kişi de yaralandı.

Tarih : 30 Kasım 2017, 21:40
Puan Ver : Oğlu Öldürülen Baba, Duruşma Salonunda 2 El Bombasının Pimini Çekti: 2 Ölü(5/10)1

Ukrayna'nın Dnipropetrvosk bölgesindeki bir mahkemede meydana gelen patlamada 2 kişi hayatını kaybederken, 7 kişinin yaralandığı açıklandı.

2 KİŞİ ÖLDÜ, 7 KİŞİ YARALANDI

Nikopol Şehir Mahkemesinde saat 11.20'de meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybederken, aralarında mahkeme çalışanlarının da bulunduğu 7 kişinin yaralandığı açıklandı.

2 ADET EL BOMBASININ PİMİNİ ÇEKTİLER

Patlamayı cinayet duruşması için salona gelen, öldürülen kişinin babasının gerçekleştirdiği bildirildi. Duruşmanın devam ettiği salona 2 adet el bombası ile gelen şahsın bombaların pimlerini çekmesi sonucu patlamanın gerçekleştiği bildirildi.

Patlamanın yaşandığı mahkemeden fotoğraflar:

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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