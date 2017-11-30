OĞLU ÖLDÜRÜLEN BABA, DURUŞMA SALONUNDA 2 EL BOMBASININ PİMİNİ ÇEKTİ: 2 ÖLÜ
Ukrayna'da oğlunu öldürenlerin yargılandığı duruşma salonuna gelen baba, yanındaki 2 adet el bombasının pimini çekti. Olayda 2 kişi öldü, 7 kişi de yaralandı.
Ukrayna'nın Dnipropetrvosk bölgesindeki bir mahkemede meydana gelen patlamada 2 kişi hayatını kaybederken, 7 kişinin yaralandığı açıklandı.
2 KİŞİ ÖLDÜ, 7 KİŞİ YARALANDI
Nikopol Şehir Mahkemesinde saat 11.20'de meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybederken, aralarında mahkeme çalışanlarının da bulunduğu 7 kişinin yaralandığı açıklandı.
2 ADET EL BOMBASININ PİMİNİ ÇEKTİLER
Patlamayı cinayet duruşması için salona gelen, öldürülen kişinin babasının gerçekleştirdiği bildirildi. Duruşmanın devam ettiği salona 2 adet el bombası ile gelen şahsın bombaların pimlerini çekmesi sonucu patlamanın gerçekleştiği bildirildi.
Patlamanın yaşandığı mahkemeden fotoğraflar:
Kaynak: haberinburada
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