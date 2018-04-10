Yıldırım Düşmesi Sonucu 8 Korucu Yaralandı
Ege'de Sular Isınıyor! Orgeneral Akar'dan Yunanistan'a Sert Uyarı
Suudi Prens Selman'a Paris'te Cinsel İçerikli Film Faturası Geldi
Fetö'cü Diyerek Şantaj Yapıyordu! Firari Televizyon Sahibi Yakalandı
Dev Derbinin Bilet Fiyatları Belli Oldu
Sınavla Girilecek Liseler Ve Sınav Tarihi Belli Oldu!
Tff; Beşiktaş, Fenerbahçe Ve Galatasaray'ı Pfdk'ya Sevk Etti
Karadeniz'de Korkutan Tablo! Sayı 11 Günde 37'ye Ulaştı
Helikopter Kriziyle İlgili Yunanistan'dan İlk Açıklama: Önemsemiyoruz
Manchester United'dan Lionel Messi Kararı!
Eczacıbaşı Vitra Avrupa Şampiyonu Oldu
Real Madrid, Gareth Bale İçin Kararını Verdi
Trabzonspor'dan Rıza Çalımbay Yalanlaması
Oğlunu Bıçaklayarak Öldürmüştü! Mahkemede 'kötü Baba Değilim' Dedi
Bodrum'da Korkutan Deprem!
Dolar Rekor Kırdı! Merkez Bankasından Müdahale Geldi
Harry Kane Kızının Üzerine Yemin Etti
Petrol Şeyhlerine Seslendi: Zekatınızı Verseniz, Dünyada Fakir Kalmaz!
Aşiret Düğününde Dolarlar Havada Uçuştu
Abd Savaş Gemileri Akdeniz Yolunda! Almanya Da Sahaya İniyor

Oğlunu bıçaklayarak öldürmüştü! Mahkemede 'Kötü baba değilim' dedi

OĞLUNU BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRMÜŞTÜ! MAHKEMEDE 'KÖTÜ BABA DEĞİLİM' DEDİ

Fatih'te 10 yaşındaki oğlu Yiğitcan'ı 12 yerinden bıçaklayarak öldüren baba, mahkemede "Beni idam etsinler. Bu acıya daha fazla dayanamıyorum. Ben kötü bir baba değilim." dedi.

Tarih : 10 Nisan 2018, 19:50
Puan Ver : Oğlunu Bıçaklayarak Öldürmüştü! Mahkemede 'kötü Baba Değilim' Dedi(6/10)2

İstanbul Fatih'te 10 yaşındaki oğlu Yiğitcan Türkoğlu'nu 12 yerinden bıçaklanarak öldürülen baba Nezir Türkoğlu gözyaşları içinde yaptığı savunmasında "Beni idam etsinler. Bu acıya daha fazla dayanamıyorum. Ben kötü bir baba değilim" dedi.

OĞLUNU 12 YERİNDEN BIÇAKLAMIŞTI

Fatih'te 10 yaşındaki oğlu Yiğitcan Türkoğlu'nu 12 yerinden bıçaklayarak öldüren Nezir Türkoğlu'nun 'kasten yakın akrabayı öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet ile 'kasten yaralama' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' suçlarından 4 buçuk yıldan 15 yıla kadar hapis cezasıyla yargılandığı davanın görülmesine devam edildi. İstanbul 16'ncı Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanık Nezir Türkoğlu cezaevinden getirilirken, avukatları salonda hazır bulundu.

"BENİ İDAM ETSİNLER, FIRSAT BULSAM KENDİMİ ÖLDÜRECEĞİM"

Gözyaşları içinde savunmasını yapan baba Türkoğlu, "Beni idam etsinler. Gerekirse imzamı vermeye hazırım. Bu acıya daha fazla dayanamayacağım. Fırsat bulsam kendimi öldüreceğim. Ben kötü bir baba değilim. Beni bu hale getirenleri Allah kahretsin" diye konuştu.

ANNENİN AVUKATLARI EN ÜST SINIRDAN CEZALANDIRILMASINI İSTEDİ

Anne Neriman Türkoğlu'nun avukatları, tutukluluk halinin devamını ve sanığın en üst sınırdan cezalandırılmasını istedi. Mahkeme Heyeti, Adli Tıp Raporu için gerekli işlemlerin yapılmasına, tutuklu sanık Nezir'in üzerinde atılı bulunan suçta kuvvetli suç olgusunu gösteren somut deliller ve olay yeri inceleme tutanağı ile DNA bulguları raporu olduğu için, tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Oğlunu  Bıçaklayarak  Öldürmüştü  Mahkemede    Kötü  Baba  Değilim    Dedi    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER