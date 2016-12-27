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Oğlunu Kaybeden Babanın Kızımı Yaşatın Feryadı!
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oğlunu kaybeden babanın kızımı yaşatın feryadı!

OĞLUNU KAYBEDEN BABANIN KIZIMI YAŞATIN FERYADI!

6 yaşındaki oğlunu kaybeden Beytullah Kabasakal, beyninde tümör çıkan 2 yaşındaki kızlarının tedavisi için yardım çağrısında bulundu

Tarih : 27 Aralık 2016, 11:11
Puan Ver : Oğlunu Kaybeden Babanın Kızımı Yaşatın Feryadı!(9/10)9


Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde iğneden oluşan anaflaksi alerjisi yüzünden 6 yaşındaki oğlunu kaybeden Beytullah Kabasakal, beyninde tümör çıkan 2 yaşındaki kızlarının tedavisi için yardım çağrısında bulundu.



Üç ay önce babasının vefatıyla sarsılan Beytullah Kabasakal (31), geçen hafta 6 yaşındaki oğlu Yalçın Kabasakal'ı, iğneden oluşan anaflaksi alerjisi yüzünden kaybetti.



"OĞLUMU KAYBETTİM KIZIMI YAŞATIN"



Oğullarının ani ölümüyle tek çocukları olan ve beyninde doğuştan tümör bulunan 2 yaşındaki kızları Gülseren'in tedavisi için yetkililerden ve hayırseverlerden destek bekleyen baba Beytullah Kabasakal, "Oğlumu kaybettim kızımı yaşatın" dedi.

Oğullarının ölümüyle büyük üzüntü yaşayan ancak kızlarının hayata tutunması için desteğe ihtiyacı olan Kabasakal ailesi uzanacak yardım elini bekliyor.



İnşaat işçisi olarak evinin geçimini sağlayan baba Beytullah Kabasakal, "2 çocuğum vardı, birini kaybettim. Allah'ım bunu bize bağışladı. Bu da hasta. Devlet yetkililerinden buna bir el atmalarını istiyorum. Beyninde tümör var. Özel hastaneye götürdüm. Orada öğrendim. Tümör gittikçe büyüyor. 2-3 aydan beri götüremiyorum. 3 ay önce babam öldü sonra oğlum. Oğlumu kaybettim kızımı yaşatın" dedi.



 


Anne Neslihan Kabasakal (26) ise kızlarının sağlığına kavuşması için desteğe ihtiyaçlarının olduğunu ifade ederek, "Kızımın kafasında kist var. Anne karnından beri vardı. Doktorumuz söylemişti. 3 taneydi. Ondan sonra bir tanesi kalmıştı. Sözün bittiği yerdeyiz. Bir şey diyemem, Allah kimsenin başına vermesin" dedi.



 



 



kaynak:habertürk








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