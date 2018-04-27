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oğlunu kaybedince bunalıma girdi, önce karısını sonra kendini vurdu

OĞLUNU KAYBEDİNCE BUNALIMA GİRDİ, ÖNCE KARISINI SONRA KENDİNİ VURDU

Ümraniye'de oğlunu kaybettikten sonra bunalıma giren adam, önce boşanmak isteyen karısını sonra kendini vurdu.

Tarih : 27 Nisan 2018, 17:00
Puan Ver : Oğlunu Kaybedince Bunalıma Girdi, Önce Karısını Sonra Kendini Vurdu(7/10)7


İstanbul Ümraniye Alemdağ Caddesi'nde meydana gelen olayda, oğlunu kaybettikten sonra psikolojik sorunlar yaşayan Özcan Yıldız, eşiyle birlikte çalıştığı yerde cinnet getirdi. Eşi Dilek Yıldız'ı silahla vuran şahıs ardından intihar etti.



"KARISI AYRILACAĞINI SÖYLEYİNCE ATEŞ ETTİ"



Dilek Yıldız, ambulansla hastaneye kaldırılırken, olay yerine çok sayıda polis ekibi geldi. Görgü şahitleri Yıldız'ın psikolojik sorunları olduğunu belirtirken, "Çocuğunu kaybetti, ardından intihar girişiminde bulundu. Karısı ayrılacağını söyleyince önce eşini vurmuş ardından kafasına sıkmış. Eşi hastaneye kaldırıldı" dedi.



Olayla ilgili soruşturma sürüyor.



 



 



 



 



 



 



Kaynak: haberinburada

 






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