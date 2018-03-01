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Oğlunu öldüren üvey babadan şaşırtan savunma: Örümcek zannettim!

OĞLUNU ÖLDÜREN ÜVEY BABADAN ŞAŞIRTAN SAVUNMA: ÖRÜMCEK ZANNETTİM!

Sevgilisinin bir geceliğine kendine emanet ettiği üvey oğlunu öldüren Avusturalyalı adam, uyku sersemliğiyle 6 aylık bebeği örümcek zannettiğini söyledi.

Tarih : 01 Mart 2018, 14:30
Puan Ver : Oğlunu Öldüren Üvey Babadan Şaşırtan Savunma: Örümcek Zannettim!(9/10)5

Avustralya'nın Melbourne şehrinde yaşayan Dwayne Lindsey isimli adam, üvey oğlunu örümcek zannederek öldürdü. Chayse Dearing isimli 6 aylık bebeği örümcek sanarak fırlattığını söyleyen adam tutuklandı.

ARKADAŞLARININ YANINA GİDERKEN ÜVEY BABASINA EMANET ETMİŞTİ

Avustralya'daki Victoria Yüksek Mahkemesinde yargılanmakta olan Lindsey, olay esnasında bebek ile yalnız olduğunu söyledi. Çocuğun annesi Michelle Dearing'in bir günlüğüne arkadaşlarının yanına gittiği ve giderken de bebeğini üvey babasına emanet ettiği öğrenildi.

ÖRÜMCEK ZANNEDİP FIRLATMIŞ

Cinayet ile yargılanan baba, olayın sabah saat 4 sıralarında meydabna geldiğini ve göğsünde uyuyan bebeği bir an örümcek zannedip üzerinden fırlattığını, bebeğin önce bir sandığa oradan da kafasını bir ısıtıcıya çarparak hayatını kaybettiğini söyledi.

SAVCI İKNA OLMADI

Savcı, ağır travmatik beyin ve omurilik zedelenmesine maruz kalan Chayse Dearing'in sağlık raporlarının adamın anlattığı olay örgüsü ile uyuşmadığını belirterek, bu ölümün tesadüf eseri gerçekleşmiş olamayacağını ileri sürdü. Dwayne Lindsey'in komuşları olay gecesi evden tartışma sesleri geldiğini söyledi.

EVLENECEKLERDİ

Anne Michelle Dearing, Lindsey ile evlenmeyi düşündüklerini hatta önce gece adamın kendisine evlenme teklif ettiğini söyledi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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