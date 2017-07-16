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Oğlunun Kafasına Sıkıp Öldürüdü,

OĞLUNUN KAFASINA SIKIP ÖLDÜRÜDÜ, "VATAN HAİNİYDİ" DEYİP KENDİNİ SAVUNDU

Bursa'da uyuşturucu bağımlısı oğlunu tabancayla başına ateş ederek öldüren 51 yaşındaki İsmet Öztürk, "Oğlum uyuşturucu kullanıyordu, vatan hainiydi o yüzden öldürdüm." dedi.

Tarih : 16 Temmuz 2017, 23:30
Puan Ver : Oğlunun Kafasına Sıkıp Öldürüdü, "Vatan Hainiydi" Deyip Kendini Savundu(9/10)5

Bursla'da kanser hastası 51 yaşındaki İsmet Öztürk, uyuşturucu bağımlısı olduğunu öne sürdüğü oğlu 25 yaşındaki Mehmet Öztürk'ü ruhsatsız tabancası ile başına ateş ederek öldürdü. Gözaltına alınan İsmet Öztürk gazeticilere, "Oğlum uyuşturucu kullanıyordu, vatan hainiydi o yüzden öldürdüm, pişmanım" dedi.

EŞİ VE ÇOCUKLARI POLİSE İHBARDA BULUNDU

Olay, merkez Osmangazi İlçesi Emek Mahallesi Mert Sokak'ta bu sabah meydana geldi. Bir ay önce cezaevinden çıkan uyuştuucu kullandığı ileri sürülen Mehmet Öztürk,kanser hastası olan babası İsmet Öztürk ile tartıştı. İsmet Öztürk, tartışma sırasında tabancasını çekerek oğlunu baş ve göğsüne 4 el ateş ederek öldürdü. İsmet Öztürk'ün eşi ve 3 çocuğu polisi arayarak cinayeti bildirdi. İsmet Öztürk yakalanırken Mehmet Öztürk'ün cesedi otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

"VATAN HAİNİYDİ"

Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen baba Öztürk, gazetecilerin 'Neden yaptınız?' sorusuna, "Vatan hainiydi, madde kullanıyordu, pişmanım" diye cevap verdi. İsmet Öztürk, Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerin tamamlanması ardından adliyeye sevk edilecek. - Bursa

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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