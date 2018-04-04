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Oğlunun Tedavisi İçin Hastanede 2 Saat Bekletilen Adam Binayı Ateşe Verdi

OĞLUNUN TEDAVİSİ İÇİN HASTANEDE 2 SAAT BEKLETİLEN ADAM BİNAYI ATEŞE VERDİ

Brezilya'da oğlunun tedavisi için hastanede saatlerce bekleyip öfkelenen adam, benzin dökerek hastaneyi ateşe verdi.

Tarih : 04 Nisan 2018, 13:30
Puan Ver : Oğlunun Tedavisi İçin Hastanede 2 Saat Bekletilen Adam Binayı Ateşe Verdi(9/10)5

Brezilya'nın Rio do Sul şehrindeki Bruno Born Hastanesi'nde oğlunun tedavisi için iki saat boyunca bekletilen adam, hastaneyi ateşe verdi. Resepsiyon masasını yakarak yangın çıkartan adam daha sonra olay yerinden kaçtı.

HASTANE KAPATILDI

Pazar günü meydana gelen yangın sebebiyle hastane süresiz olarak kapatıldı. Hastane çalışanlarından bazılarının duman sebebiyle rahatsızlanarak bir başka hastaneye kaldırıldıkları açıklandı.

"DURUMA ANLAM VEREMEDİK"

Hastanede beklemekten dolayı öfkelenen adam, en yakın benzin istasyonuna giderek bir bidon benzin aldı ve hastaneye dönerek içeriyi ateşe verdi. Olay güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Hastane yönetimi duruma anlam veremediğini, söz konusu çocuğa aynı gün hastanede tıbbi yardım verildiğini söyledi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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