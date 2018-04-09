OĞLUNUN YANINDA ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ! GÜRCÜ BABA, MAFYA BABASIYMIŞ!
Antalya Kemer'de oğluyla birlikte uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden Gürcü babanın Rusya'da ünlü bir mafya lideri olduğu ortaya çıktı.
Antalya'nın Kemer ilçesinde kar maskeli iki saldırganın tabancayla ateş etmesi sonucu yaşamını yitiren Gürcistan uyruklu Gaioz Giorkhelidze'nin (60), Rusya'da ünlü mafya liderlerinden biri olduğu öne sürüldü.
KAR MASKELİ SALDIRGANLAR BABA VE OĞLUNA KURŞUN YAĞDIRDI
Mafya hesaplaşması olduğu iddia edilen saldırıyla ilgili Kemer polisi, birden çok kişiyi gözaltına aldı. Kemer'e bağlı Arslanbucak Mahallesi'nde Gaioz Giorkhelidze ile oğlu Giga Giorkhelidze (27), 2888 Sokak'taki evlerine birkaç metre uzaklıktayken, yanlarına yaklaşan beyaz bir otomobilden kar maskeli 2 kişi indi. Şüpheliler baba ve oğluna tabanca ile 6 el ateş ederek olay yerinden kaçtı.
BABA KAFASINDAN OĞUL BACAĞINDAN VURULDU
Açılan ateş sonucu başından vurulan Gaioz Giorkhelidze yaşamını yitirirken, oğlu Giga Giorkhelidze ise bacağından yaralandı. Kurşunların isabet ettiği çevredeki iki araçta da hasar meydana geldi.
RUS MEDYASINDA, ÜNLÜ MAFYA LİDERLERİNDEN BİRİ OLDUĞU YAZILDI
Silahlı saldırı olayı Rus basınında geniş yankı buldu. Rus internet sitelerinde yer alan haberlerde, Gaioz Giorkhelidze'nin Rostov bölgesinin en ünlü mafya liderlerinden biri olduğu ve Rusya'da 'Giya Kutaisskiy' lakabıyla bilindiği yazıldı. Rus basını yaşanan olayın bir mafya hesaplaşması olduğunu da belirtti. Olayla ilgili çalışmalarını sürdüren Kemer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, birden çok kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin sorgularının devam ettiği belirtildi.
Kaynak: haberinburada
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