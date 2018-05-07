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Öğrenci Servisi Şarampole Yuvarlandı: 16 Öğrenci Yaralandı
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Öğrenci servisi şarampole yuvarlandı: 16 öğrenci yaralandı

ÖĞRENCİ SERVİSİ ŞARAMPOLE YUVARLANDI: 16 ÖĞRENCİ YARALANDI

Son dakika... Diyarbakır'da öğrenci servisi şarampole yuvarlandı. Kazada ilk belirlemelere göre 16 öğrenci yaralandı.

Tarih : 07 Mayıs 2018, 17:50
Puan Ver : Öğrenci Servisi Şarampole Yuvarlandı: 16 Öğrenci Yaralandı(9/10)5

Diyarbakır'ın Çermik ilçesine bağlı Karataş mahallesinde öğrenci servisi şarampole yuvarlandı. Kazada ilk belirlemelere göre 16 öğrenci yaralandı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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