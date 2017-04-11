

Karaya mahallesindeki öğrencileri ilçedeki çeşitli okullara getiren taşımalı ögrenci servisinin karıştığı kaza üzerine bölgeye çok sayıda ambulans ve sağlık ekibi gönderildi. Yapılan ilk tespitte 1 öğrencinin öldüğü 11 kişinin yaralandığı belirlendi. Yaralılar Bünyan ve Kayseri'deki hastanelere kaldırıldı.







kaynak:milliyet