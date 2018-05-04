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Öğrenciler dikkat! Bir sınavın daha tarihi ertelendi

ÖĞRENCİLER DİKKAT! BİR SINAVIN DAHA TARİHİ ERTELENDİ

ÖSYM tarafından 8 Temmuz 2018'de yapılması planlanan Dikey Geçiş Sınavı'nın tarihi, 21 Temmuz 2018 olarak değiştirildi.

Tarih : 04 Mayıs 2018, 20:20
Puan Ver : Öğrenciler Dikkat! Bir Sınavın Daha Tarihi Ertelendi(10/10)6

ÖSYM tarafından gerçekleştirilen 2018 DGS'nin tarihi ertelendi. ÖSYM tarafından 8 Temmuz 2018 tarihinde yapılması planlanan Dikey Geçiş Sınavı (2018 DGS) sınav tarihi, 21 Temmuz 2018 olarak değiştirildi.

DİKEY GEÇİŞ SINAVI ERTELENDİ

ÖSYM, 2 yıllık bölümlerden 4 yıllık bölümlere geçmeyi planlayan öğrenciler için 8 Temmuz tarihinde yapılması planlanan Dikey Geçiş Sınavı'nın (DGS) ertelendiğini açıkladı.

21 TEMMUZ 2018 CUMARTESİ GÜNÜ YAPILACAK

Kurumun son dakika olarak yaptığı açıklamaya göre 2018 DGS 21 Temmuz 2018 Cumartesi günü yapılacak. ÖSYM'nin internet sitesinden yapılan duyuruda "2018-DGS Adaylarının Dikkatine! 8 Temmuz 2018 tarihinde yapılacak olan Dikey Geçiş Sınavı (2018-DGS) sınav tarihi, 21 Temmuz 2018 olarak değiştirilmiş olup sınav takvimi bu doğrultuda güncellenmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

2018 DGS BAŞVURU DÖNEMİ 16-24 MAYIS

ÖSYM'nin sınav takvimine göre 21 Temmuz'a çekilen DGS için başvurular 16 Mayıs'ta alınmaya başlanacak. Adayların başvuru işlemlerinin 24 Mayıs'a kadar tamamlamaları gerekiyor. 16-24 Mayıs olan başvuru dönemini kaçıran adaylar 5 Haziran'da geç başvuru yapabilecekler. Geç başvurular ödeme işlemleri dahil sadece internet üzerinden yapılacak.

16 AĞUSTOS'TA İLAN EDİLECEK

2018 DGS'nin sınav sonuçları ise 16 Ağustos'ta ilan edilecek. Sonuçların açıklanmasında önce sınavın yapılmasından sonraki hafta sınava girenlere soru kitapçıklarının ve cevap anahtarlarının açılması bekleniyor.

SEÇİM İÇİN YKS TARİHİ DE DEĞİŞMİŞTİ

24 Haziran 2018'de gerçekleştirileceği açıklanan erken seçim tarihinin Yükseköğretim Kurumları Sınavının (YKS) yapılacağı tarihle aynı güne denk gelmesi üzerine, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) olarak YKS'nin 30 Haziran 2018 - 01 Temmuz 2018 tarihlerinde yapılmasına karar verilmişti.

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Kaynak: haberinburada



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