

ÖSYM, 12 Mart'ta yapılan ve 2 milyon 162 bin 895 kişinin katıldığı Yükseköğretime Geçiş Sınavı'ndan (YGS) sonra öğrencilerin silmediği ve cevap kâğıdında iz bıraktığı gerekçesiyle büyük tepkisine neden olan silgiyi değiştirdi. Gazete Habertürk'ten Öznur Karslı'nın haberine göre öğrenciler sosyal medyada ve internetteki forumlarda günlerce “Optik okuyucunun, iyi silinmemiş işareti de okuyabileceği” dile getirerek endişelerini belirtti.



ÖSYM, tepkilere olumlu yanıt verdi ve yeni bir silgi ihalesine çıktı. İhale sonucu, 12 Mart'taki YGS'de kullanı- lan beyaz silgiler yerine, daha önceki sınavlarda olduğu gibi mavi silgiler alındı. ÖSYM, daha önce kullanı- lan silgilere dönüş yapıldığını, geçen ayki ALES (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı) ve KPSS'de (Kamu Personeli Yerleş- tirme Sınavı) bu silgilerin kullanıldı- ğını kaydetti. Yeni silgileri test eden ÖSYM yetkilileri, marka ve maliyet konusunda bilgi vermedi. 10 Haziran'daki LGS'de binlerce öğrenci için yeni silgiler sürpriz olacak.







kaynak:habertürk