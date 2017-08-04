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Öğrencilere verilecek devlet desteği belirlendi! İşte yeni tutarlar

ÖĞRENCİLERE VERİLECEK DEVLET DESTEĞİ BELİRLENDİ! İŞTE YENİ TUTARLAR

Yeni öğretim yılında özel okul öğrencilerine verilecek öğrenim desteklerinin miktarını belirleyen tebliğe göre, 75 bin öğrenciye 290.2 milyon TL destek verilmesi öngörülüyor.

Tarih : 04 Ağustos 2017, 10:20
Puan Ver : Öğrencilere Verilecek Devlet Desteği Belirlendi! İşte Yeni Tutarlar(10/10)6

Devlet tarafından özel okul öğrencilerine 2017-2018 öğretim yılı için verilecek öğrenim desteği yeniden belirlendi. İlk defa destek verilecek 75 bin özel okul öğrencisine, her biri için 3 bin 060 TL ile 4 bin 280 TL öğrenim desteği sağlanacak.

KİM NE KADAR DESTEK ALACAK?

Resmi gazete'nin bugünkü sayısında yer alan ve 2017-2018 öğretim yılında özel okul öğrencilerine verilecek öğrenim desteklerinin miktarını belirleyen tebliğe göre, kapsam dahilinde ilk defa destek alacak 6 bin okul öncesi eğitim kurumu öğrencisine 3 bin 060 TL, 15 bin ilkokul öğrencisine 3 bin 680 TL, 15 bin ortaokul öğrencisine 4 bin 280 TL, 15 bin lise öğrencisine 4 bin 280 TL ve 24 bin temel lise öğrencisine 3 bin 680 TL olmak üzere 75 bin öğrenciye 290.2 milyon lira destek verilmesi öngörülüyor.

Tebliğde ayrıca, 2017-2018 eğitim ve öğretim yılında yukarıda sayılan okul kademe ve türleri için toplam 340 bin öğrenciye eğitim ve öğretim desteği verileceği belirtildi. (Kaynak: Reuters)

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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