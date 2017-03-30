Fatih Terim'in Gözdesi Serdar Gürler O Takımla Anlaştı
Tudor, De Jong'u Da Sildi!
Borsa Güne Düşüşle Başladı
İnşaatta Ciro Arttı, Üretim Azaldı
Suriyeli Pilot Tutuklandı
Eski Emniyetçilere Bylock Operasyonu
Ak Parti Grup Başkanvekili Bostancı: Chp İşi Iyice...
İstanbul Merkezli 4 İlde Deaş Operasyonu: 159 Gözaltı
Samsung Mühendisleri Başaramadı Ve Note 8'e Bıraktı!
Youtube Video Açıklamalarını Çevirecek
Htc Vive Fiyatında Bir Günlük İndirim
Günümüzün Otomobil Devleri Gelecekte Yok Olabilir
Facebook'a Roket İkonu Geliyor
Android İnternet Kullanımında İlk Defa Windows'u Geçti
Amazon, Twitch Üzerinde Dizi Film Yayınlayacak
Füzelerin Fırlatıldığı Gemiler Kıbrıs Açıklarında!
Olcay Şahan: Beşiktaş'a Gol Atarsam...
Kırklareli'ndeki Suç Örgütü Operasyonu
Hdp'li Milletvekili Ayşe Acar Gözaltına Alındı
'fi' Dizisini Kaç Kişi İzledi?

öğrencileri taciz ettiği iddia edilen kişiyi fena dövdüler

ÖĞRENCİLERİ TACİZ ETTİĞİ İDDİA EDİLEN KİŞİYİ FENA DÖVDÜLER

Konya'da sokakta yürüyen kız öğrencilere sözlü tacizde bulunduğu iddia edilen 40 yaşında M.T., çevredekiler tarafından darp edilip polise teslim edildi. Şüpheli, şikayette bulunan olmayınca serbest bırakıldı.

Tarih : 30 Mart 2017, 09:37
Puan Ver : Öğrencileri Taciz Ettiği İddia Edilen Kişiyi Fena Dövdüler(9/10)6


Akşam saatlerinde Meram İlçesi Larende Caddesi'nde meydana gelen olayda aracının içerisinde oturan M.T., sokaktan geçen kız öğrencilere sözlü tacizde bulundu.



Durumu fark eden çevre sakinlerinin tepki gösterdiği M.T., aracından inip kaçmaya çalıştı. Vatandaşlar, peşine düştüğü M.T.'yi yakalayıp darp etti, ardından da çağırılan polis ekiplerine teslim etti.



 



kaynak:milliyet








Etiketler: Öğrencileri  Taciz  Ettiği  İddia  Edilen  Kişiyi  Fena  Dövdüler    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER