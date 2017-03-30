

Akşam saatlerinde Meram İlçesi Larende Caddesi'nde meydana gelen olayda aracının içerisinde oturan M.T., sokaktan geçen kız öğrencilere sözlü tacizde bulundu.



Durumu fark eden çevre sakinlerinin tepki gösterdiği M.T., aracından inip kaçmaya çalıştı. Vatandaşlar, peşine düştüğü M.T.'yi yakalayıp darp etti, ardından da çağırılan polis ekiplerine teslim etti.







kaynak:milliyet