Erkeklerin Maaşı Artabilir
Türkiye Büyüme Rakamları Bugün Açıklanacak
Hackerlar Cyberpunk 2077 Dosyalarını Çaldı
Portrait Displays ‘İn Otomatik Kalibrasyon Yazılımı Samsung Qled Tv'lerde
Rıg 505 Lava : Oyunseverlere Özel Olarak Tasarlandı
Fly Drive : Seagate'den Uçan Disk!
Logitech G: Günlük Yaşam İçin Tasarlanan Gelişmiş Oyun Kulaklığı
Zte A2018 Benchmark'ta Göründü
Hastalar, 5G İle Sağlık Kontrolünü Kendileri Yapacak
Toki'den Vatandaşa Yüzde 20 İndirim
İktidar Ve Muhalefet 'tüzük'te Karşı Karşıya!
Deniz Seki Fiyatını Katladı!
Ramazan'da Baş Ağrısından İlaçsız Kurtulma Yolları
Arda Turan'dan Fatih Terim'e Jet Cevap!
Beşiktaş, Titi İle Anlaştı
Dolar Mb Kararları Öncesi Hafif Zayıfladı
Sınav Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak.. Ösym'den Lys Açıklaması
Suudi Arabistan'da Terör Saldırısı: 1 Binbaşı Öldü
Samsun'da Feci Kaza! Çok Sayıda Ölü Ve Yaralı Var
Herkes Lastik Değiştirmeye Başlayınca Ortaya Çıktı

öğrencisiyle gönül ilişkisi yaşadığı iddiasıyla açığa alındı

ÖĞRENCİSİYLE GÖNÜL İLİŞKİSİ YAŞADIĞI İDDİASIYLA AÇIĞA ALINDI

Aydın'ın Nazilli İlçesi'ndeki bir lisede müzik öğretmeni L.K. (36), öğrencisi B.E. (17) ile gönül ilişkisi yaşadığı iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında açığa alındı.

Tarih : 07 Haziran 2017, 12:11
Puan Ver : Öğrencisiyle Gönül İlişkisi Yaşadığı İddiasıyla Açığa Alındı(9/10)11


Nazilli Lisesi'nde müzik öğretmeni evli ve iki çocuk babası L.K., öğrencisi B.E. ile gönül ilişkisi yaşadığı iddia edildi. Öğretmen L.K.'nın, öğrencisi B.E. ile başbaşa kutladığı doğum gününün fotoğraflarını gören okuldaki öğretmenlerden biri durumdan şüphelendi. Konuyu önce okul idaresine ardından Savcılığa bildirdi. Şikayeti dikkate alan Savcılık, okula polis yollayarak öğretmen ve öğrencinin ifadesine başvurdu. Polisin aldığı ifadeler neticesinde Milli eğitim Müdürlüğü tarafından okula müfettiş görevlendirdi. Okula gelen müfettişlerin başlattığı soruşturma sonrasında müzik öğretmeni L.K. açığa alındı. Öğrenci B.E.'nin ise iddiaları kabul etmeyerek L.K.'den şikayetçi olmadığı öğrenildi.



 



kaynak:milliyet








Etiketler: Öğrencisiyle  Gönül  İlişkisi  Yaşadığı  İddiasıyla  Açığa  Alındı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER