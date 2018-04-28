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Öğretmen adaylarına müjde! 25 bin kişilik kadro için düğmeye basıldı

ÖĞRETMEN ADAYLARINA MÜJDE! 25 BİN KİŞİLİK KADRO İÇİN DÜĞMEYE BASILDI

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, öğretmen adaylarına müjde verip "Şu anda da 25 bin öğretmen alımı için mülakatları başlattık." dedi.

Tarih : 28 Nisan 2018, 22:50
Puan Ver : Öğretmen Adaylarına Müjde! 25 Bin Kişilik Kadro İçin Düğmeye Basıldı(10/10)6

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, "80 yılda atanan öğretmenden daha fazlasını bizim dönemimizde atadık. Şu anda da 25 bin öğretmen alımı için mülakatları başlattık." dedi.

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, İnönü Üniversitesi, Yeşilyurt Belediyesi ve Malatya Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen İmam Hatip Öğrencileri Sempozyumu'nun kapanışında konuştu.

ÖĞRETMEN ADAYLARINA MÜJDE VERDİ

Bakan buradaki konuşmasında öğretmen adaylarına müjde verip "Şu anda da 25 bin öğretmen alımı için mülakatları başlattık." dedi.

İşte Yılmaz'ın konuşmasından öne çıkanlar:

80 yılda yapılan derslikten daha fazlası bu dönemde yapıldı. 2002'de derslik sayısı 367 bin 145 iken 387 bin 479 derslik yaparak sayıyı 754 bin 624'e çıkardık. Ayrıca 512 bin öğretmen vardı, bizim dönemimizde 584 bin öğretmen ataması gerçekleştirdik. 80 yılda atanan öğretmenden daha fazlasını bizim dönemimizde atadık.

"25 BİN ÖĞRETMEN ALIMI İÇİN MÜLAKAT BAŞLATTIK"

Şu anda da 25 bin öğretmen alımı için mülakatları başlattık. 15 yaş üzeri okuma yazma bilmeyen oranı 4 kat azaldı. 2002'de okuma yazma bilmeyenlerin oranı yüzde 14,9'du şimdi ise yüzde 4. Okul öncesi eğitimde öğrenci sayısı 5 kat arttı."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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